台南潮流聖地「被搞臭」　海安路800公尺擠4家螺獅粉

記者張雅雲／高雄報導

在社群、團購店爆紅的「螺螄粉」，又臭又香又辣的滋味，讓人吃完無限回味。現在也有愈來愈多家店家專賣螺螄粉，吸引年輕人搶嚐鮮。台南海安路是台南潮流聖地，短短800公尺就有4家螺螄粉店，信義房屋專家表示，年輕人接受度高，新品牌搶進駐。

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▲台南海安路是台南潮流聖地，短短800公尺就有4家螺螄粉店。（圖／記者張雅雲攝）

螺螄粉是中國大陸傳來的風味小吃，螺螄粉滑Q的麵條吃起來相當帶有彈性，加上各種酸豆角、酸筍等配料為主要特色，鮮美湯頭又香又臭的滋味讓人欲罷不能。

▲台南中西區海安路商圈，是當地年輕人、觀光客最愛逛的潮流勝地。（圖／記者張雅雲攝）

台南中西區海安路商圈，是當地年輕人、觀光客最愛逛的潮流勝地，短短800公尺就擠進4家螺螄粉小店，各種螺螄粉還可以選擇搭上豬腳、雞腳、炸蛋、口水雞等豐富配料，變化多端的程度，令人回味無窮。

▲各種螺螄粉還可以選擇搭上豬腳、雞腳、炸蛋、口水雞等豐富配料。（圖／記者張雅雲攝）

信義房屋台南民生店專案經理李佳靜指出，海安路商圈裝置藝術完成後，是在地人、觀光客都會到訪的知名景點，生活圈人口密集度高，以透天店面為主，店面效益強，吸引不少連鎖品牌、自營品牌進駐，像是潮流小店、燒烤店、韓式拍貼店、露天酒吧、小吃店都有，氛圍也很休閒，都緊跟市場流行開店。

▲台南螺螄粉一條街。（ETtoday製表）

依面寬、屋況不等，依地坪換算下來，1樓單坪租金行情大約落在1800~2200元，釋出的物件也不多，因商圈消費力足夠，只要租金行情合理，通常很快就會有新店家進駐，而可建地不多情況下，地價漲勢也很明顯，目前單坪地價開價約100~130萬元，巷弄內透天，換算地價約40~60萬元。

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