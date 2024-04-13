園區生擠破頭　南台灣新設實驗中學還有1字頭

▲南台灣的高雄楠梓產業園區、嘉義科學園區，附近的高雄實中、嘉義實中，還未開始招生，學區宅就深受矚目。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

為吸引高科技人才進駐，科學園區大多設有實驗中學，主打雙語和特色課程，讓不少家長擠破頭。南台灣的高雄楠梓產業園區、嘉義科學園區，附近的高雄實中、嘉義實中，還未開始招生，學區宅就深受矚目。信義房屋專家表示，周邊房價還有1字頭。

《地產詹哥老實說》EP200／跟網紅喝下午茶竟買了一套房！ 建商賣房再出奇招

為了留住高科技人才，全台主要科學園區都設有實驗中學，因教育資源相對豐富，每年家長都搶著要把子女送進實驗中學。

除了現有的竹科實中、南科實中、中科實中，因應嘉義科學園區成立，新設的嘉科實中2024年開始招生，而配合高雄橋頭及楠梓科學園區興建的高科實中，則預計2028年起招生，因周邊都有台積電設廠，十分受到矚目。

信義房屋統計2所實驗中學周邊大樓房價，嘉科實中所在的嘉義縣治特區，還有1字頭房價，而高科實中所在的高雄新市鎮，位於橋頭，2019年還有1字頭，5年來已有近4成漲幅。

▲南台灣科學園區2間實驗中學周邊房價。（ETtoday製表）

信義房屋楠梓土庫專案經理林妤糖表示，高雄新市鎮近年近捷運站周邊預售案漲幅驚人，已有新案站上4字頭，高科實中位置接近楠梓區德賢商圈，德賢路商家林立，周邊生活機能完善。

區域最受歡迎產品為10年內大樓，均價落在25萬元，隨未來台積電2025年量產，將吸引愈來愈多大型連鎖品牌進駐生活圈，未來均價將站穩3字頭。

東森房屋太保加盟店東葉彥廷表示，縣治特區因緊鄰嘉義科學園區，台積電先進封測廠在嘉義科學園區確定設廠後，讓縣治特區發展更受矚目。

而嘉科實中預定地周邊僅有農地及已停招的大同、稻江2所技術學院的校舍及宿舍，大樓多分布在縣治重劃區嘉朴公路以南範圍，2019年大樓均價還不到10萬元，台積電激勵下，2024年均價達14.7萬元，房價也出現上漲6成的漲幅。



《地產詹哥老實說》EP200／跟網紅喝下午茶竟買了一套房！ 建商賣房再出奇招

信義房屋更多相關新聞