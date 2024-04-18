首購族進南屯最後希望　2區還有最後4字頭

▲大南屯地區房價凹陷區「楓樹特區」、「嶺東」2地，成為最後房價4字頭區塊。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中近幾年屯區發展快速而且完善，南屯八期的成熟是重要里程碑，文心秀泰、COSTCO商圈，如今單元五、13期重劃區紛紛進入開發階段，各大建商搶進推案，勢必帶動人口移入、新商圈成形，為南屯再挹注一波動能。

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大南屯區沿市政路而下，一舉拼合7期、8期、單元五、13期、中山醫、烏日高鐵副都心等，13期重劃區目前單坪價格穩坐6字頭、8期重劃區憑藉他完善生活機能，新案開盤坐6望7，高鐵特區所在的烏日，近期新案叩關5字頭。

▲大南屯地區嶺東健工自辦重劃區新案打著絕版4字頭房價，吸引不少首購族前往。（圖／記者陳筱惠攝）

大南屯地區卻仍有房價凹陷區，其中「楓樹特區」、「嶺東」2地，成為南屯區最後房價4字頭區塊。楓樹特區新落成案華相建設「楓Park」保留戶近期釋出，以南屯房市最後4字頭價格，引發剛性需求自住客搶進。

華相建設總經理王世榮指出：「『楓Park』基地面積1,348坪，原本屬於16位地主所有，整合相當困難，歷經8年終於完成，雖然小宅產品比較好賣，但華相建設依然規劃38至52坪、3~4房產品，實際成屋後反而吸引自住客鑑賞。」

▲▼ 楓樹特區新落成案華相建設「楓Park」保留戶近期釋出，具備成屋優勢 。（圖／記者陳筱惠攝）

另外在嶺東區域，不少個案主打大學城生活圈，也祭出南屯最後4字頭，包含位於嶺東建功重劃區的「勝美琚」以2323坪基地開發，規劃地上19、22、23層的4棟建築，以及29至51坪的2至4房，同樣打著絕版4字頭房價，吸引不少首購族前往。

大南屯地區在地仲介劉恩顥分析：「目前以楓樹特區與嶺東2地來看，因在台74線環外而有外溢效應產生，當環內屯區都登頂6、7字頭房價，距離車行距離10~15分鐘仍同屬大南屯生活圈的2區，相同總價下，可多換一間房，反而成為首購族最後進場機會。」據他觀察，烏日高鐵特區、南區也有同樣效益產生。

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