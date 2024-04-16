手握2萬坪土地！　南台中土地公：推案策略由北轉南

▲台中13期重劃區橫跨南區、南屯區兩地，為74環線內、台灣大道以南最後一塊被開發的重劃區（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

在南台中手握2萬坪土地的鉅虹建設，董座劉品辰透露該區推案計畫表示，將複製北屯經驗，先興建一座聯銷中心。首案「天蒔天麗」規劃2~3房產品，總銷20億元。未來光是13期重劃區，就還有3案待推。

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台中13期重劃區橫跨南區、南屯區兩地，為74環線內、台灣大道以南，最後一塊被開發的重劃區，去年先由老牌建商的惠宇建設、中陽建設打頭陣，首發案直接定錨6字頭，推案腳步緊跟在後的鉅虹建設，已蓄勢待發、隨時準備摜破房價天花板。

過去10年重壓北屯機捷特區的鉅虹建設，以單一會館的接待中心，推出8個建案。未來南台中也將依循此原則，蓋一棟可聯銷的接待中心。劉品辰透露，「看好13期雙軌、雙醫、雙公園及雙商圈的核心優勢，早早佈局，除13期外，更坐擁烏日前竹、九德重劃區、單元4等多筆土地，粗估手握2萬坪推案庫存。」

目前重壓13期的建商，尚包括惠宇建設，前後目前已在檯面上累計購地達6033坪，購地金額高達36.39億元，著重佈局在南側的大慶段，以及北側的楓溪段。首案「惠宇拾山」總戶數95戶，短時間實登戶數突破80戶，還創下均價64萬元、最高價68萬元的驚人單價。

▲過去10年重壓北屯機捷特區的鉅虹建設，以單一會館的接待中心，推出8個建案。（圖／記者陳筱惠攝）

鉅虹建設副總經理陳國仁補充：「74環線內被視為台中最精華蛋黃區，唯獨13期位處台灣大道南側的南屯、南區交界，更加彰顯其絕版效益。」

▲13期先由老牌建商的惠宇建設、中陽建設打頭陣，首發案直接定錨6字頭。（圖／記者陳筱惠攝）

房仲謝兒政表示，不少人拿14期與13期重劃區相比，13期擁有約230公頃、鄰近的單元5有70公頃、單元4有62公頃，加上烏日區的九德重劃區、前竹重劃區，實際來說：「13期與其週邊腹地範圍與14期403公頃，不相上下。」

在13期帶動下，房市也具一定的外溢效果，如基地前身為大慶黃昏市場的坤悅「語文心」平均成交單價已登上5字頭，329檔期上線的「昂峰謙禾」，也以45.3萬元成交均價開出紅盤。

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