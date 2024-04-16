婆婆月入8萬卻沒存款「還抵押房子」！人妻崩潰：她每月都來借錢

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／CFP）



記者朱祖儀／綜合報導

家家有本難念的經！一名人妻抱怨，婆婆名下雖然有2棟房子，可是完全沒有存款，且先前為了讓小叔結婚，還把其中一間房子拿去銀行抵押。結果抵押後又還不出貸款，現在經常向他們拿錢，導致老公也沒辦法存錢，讓她很擔心，應該繼續借錢給婆婆嗎？文章曝光後掀起討論。

原PO在Dcard發文表示，婆婆是國小老師退休，名下有2棟房子，一間是外公送的A房，一間是自己買的B房，貸款還沒還完。原本婆家說好A房要給老公，B房給小叔，現在也各自搬進去住了。不過因為幾年前小叔要結婚，婆婆根本沒有存款，也拿不出聘金，於是把A房拿去銀行抵押。

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者賴志昶攝）



更慘的是，明明A房一樓店面租金都是給婆婆，再加上月退俸，婆婆每月有8萬元收入，可是還是還不起貸款，每次都向原PO他們家伸手要錢，常常一借就超過1萬，且從來沒有還過，不只如此，婆婆現在還在做直銷，又花了不少錢。

原PO不禁抱怨，「我真心覺得她有夠離譜，扯到爆」，更不滿地說「為什麼沒錢還要再買房子？為什麼沒錢還要讓小叔結婚？」現在很擔心他們才剛創業，如果一直借錢給婆婆，老公根本無法存錢，未來生活沒有保障，可是更怕如果不借錢給婆婆還貸款，房子會被銀行扣押，不知道該怎麼辦。

網友紛紛表示，「如果我老公一直借錢，那我會放棄我老公，畢竟他被情緒勒索，不懂拒絕，只會拖累一輩子」、「我大概會搬走，叫婆婆把房子出租或賣一賣，但是我會先跟我先生談好，日後不會借錢」、「一手好牌打成這樣…我是說那個婆婆」、「8萬還可以不夠生活，到底怎麼花的」、「搬出去，如果你不在意撕破臉，直接請老公把大部分的錢轉入共同帳戶，要是他媽媽要錢，請讓他回：財政大權在老婆那裡」。