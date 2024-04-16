台股大跌「資金轉房市」？　房仲：重電幫可能會出手

▲台股高點大回檔，今日跌破2萬點，重挫547點。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

台股高點大回檔，今日跌破2萬點，重挫547點，讓鄉民熱議起「大戶獲利了解，資金轉進房市」話題。信義房屋專家表示，依過去觀察，類股走一波大多頭後，確實會有「股轉房」資金，這波「重電幫」可能也會出手。

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今（16日）台股大跌，單日重挫547點，創今年最大、史上第12大，市值一口氣蒸發1兆8970億元。而這也讓PTT房屋版掀起「資金轉進房市」的熱議話題。

網友po文表示，一方面美國CPI數據回升、中東地區局勢升高，台股今日大跌，且股價也已在歷史高點，很多大戶獲利了結，「大筆熱錢撤出股市，不流向房市要流向哪裡呢？」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，依過去觀察，類股走一波大多頭後，確實會有獲利了結、轉入房市的資金，像是過去的醫美、運動器材、航海王、到去年的AI都有類似狀況，而這一波可能由「重電幫」出手。

不過，曾敬德說，以房市大盤來看，走勢仍會與股市呈正相關，股市好代表經濟好，進而反映出更大的購屋需求，而股市漲高後的獲利了解、資金轉入房市，只是相對少的一部分。

▲股市破兩萬點，確實會有大戶考慮做資產配置，部分放到房地產。（示意圖／記者林敬旻攝）

《樂居網》研究部經理謝銘元補充，股市破2萬點，確實會有大戶考慮做資產配置，部分放到房地產，目前保守性資產就是美債和房地產，「但從美國利率期貨來看，由於美國通膨頑固，原本市場期待6月降息，現已延遲到9或11月，降息幅度也縮小了，債券不會是資金配置首選。」

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