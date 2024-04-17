永和現每坪97萬行情　大咖建商：破百萬是遲早的事

▲永和房價表現驚人，先前有指標大案每坪成交97萬元，劍指百萬大關。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

永和房價表現驚人，先前有指標大案每坪成交97萬元，劍指百萬大關，引發市場關注。永和最大咖建商、漢皇集團董事長孫正乾表示，營建成本高漲，後續又有碳稅開徵，房價不漲不行，而永和破百萬只是遲早的事。

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永和開發得早，新案供給長期稀缺，近年房價表現驚人，像是永安市場站巷內小案「周泰詠安」每坪飆上90萬元，而近期公開的指標大案頂溪站「頂溪大苑」每坪最高更上看97萬元，相當驚人。

今（17日）永和最大咖建商、漢皇集團董事長孫正乾出席「士林海光」公辦都更案簽約典禮，會後接受媒體採訪時表示，營建成本大漲，有時建商甚至是做白工，以新北為例，RC營造成本每坪高達24~25萬元，後面還要開徵碳稅，「房價不漲是不行的。」

孫正乾觀察，目前房市仍供不應求，估今年整體市場還是會很好。至於永和地區房價，他說：「新案單價破百萬是遲早的事情。」

▲漢皇集團董事長孫正乾（右）認為，永和新案單價破百萬是遲早的事情。（圖／記者項瀚攝）

漢皇集團副董事長孫鼎翔透露，漢皇手上共有7~8個工地興建中，幾乎全部完銷，而待售握有1000億元量體，預計在未來5年陸續推出，但由於土地稀缺，即使都更不好做，這千億量體中還是有5成是都更、危老案。

而漢皇集團，今年首次進軍台北市，文山區「漢皇蒔序」以及中正區「漢皇城双」都是危老案，預計5月公開銷售。

▲「士林海光」公辦都更案將興建地上15層、地下3層建築，預計2029年完工。（圖／業者提供）

另外，該集團簽約的「士林海光」公辦都更案，原為台北市政府警察局宿舍及公共運輸處宿舍，基地位於延平北路五段巷內，總銷金額30億元，將興建地上15層、地下3層建築，預計2029年完工，坪數設定20~40坪，有望在後年銷售。

住商不動產社子加盟店東陳律言表示，該案靠近葫蘆國小，屬社子地區，區域新案稀少，公寓成交價落在5字頭，具有一定的換屋動能，又鄰近鄰近捷運環狀線北環段Y24站預定地，在建設題材帶動下，估屆時售價將在8字頭起跳。

觀察區域的新建案，像是「德林哲里」、「日健闊」於大前年到去年期間，就已成交6字頭以上，另「合矩青澄」開價則直接上看8字頭。

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