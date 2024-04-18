直接自砍2220萬！　女鞋大亨中部豪宅賠售「不囉嗦」

記者陳筱惠／台中報導

知名女鞋大亨王震乾或其家族成員，才剛以2.88億元，帳面賠售700萬元求售敦南豪宅「敦南樞苑」，而位於台中市政路上的豪宅「龍寶謙臻邸」，近期開價9880萬元求售，帳面直接讓利2220萬元，經查也是同一家族成員持有。

《地產詹哥老實說》EP201／囤房稅2.0最衰族群「不是多屋族？」 開徵後當心「便宜有誤區」

▲女鞋大亨持有10年的市政路豪宅「龍寶謙臻邸」，幾乎同步調整價格至9880萬元求售（圖／記者陳筱惠攝）

日前《ETtoday新聞雲》報導， 女鞋大亨2.88億求售敦南豪宅 果斷「開價直接賠售」，該戶豪宅最早是在2012年預售時，以約2.95億元成交，2021年，該戶以2.89億元移轉給王姓家族，如今以2.88億元在《591房屋交易網》求售，罕見出現「開價即賠售」，對照2012年的購入價格，調降700萬元。

而同樣為王震乾或其家族成員持有10年的市政路豪宅「龍寶謙臻邸」，幾乎同步調整價格至9880萬元求售，據了解，該戶中樓層豪宅總坪數221.69坪、包含4平面車位，入手價格1.21億元，也是該社區自預售以來，總價最高的一戶。





▲目前七期大坪數產品相對稀缺下，已有裝潢加上市政路門牌來說，拆車單價56萬元相對稀有。（圖／記者陳筱惠攝）

2014年預售時王震乾或其家族成員以單價65.45 萬元、總價1.21億元購入，創下社區最高價，據了解，除了2014年是房市買氣鼎盛時，七期豪宅預售每坪開價最高達8字頭，但後續房市降溫，許多當時購入的屋主，成本都偏高。

另一原因則是，因龍寶建設專屬的客製化選配服務，據了解，該戶包含廚具、衛浴設備等建材，屋主全都選用最高等級，也因此即便是在當時，入手價也是高於當時行情。

▲據了解，該戶包含廚具、衛浴設備等建材，屋主全都選用最高等級。（圖／翻攝自《591房屋交易網》）

謙仁不動產簡剴延則分析：「該戶並非突然出現在市場上求售，過去曾以1.2億元掛售約1年時間，推測屋主是資產配置，所以近期調整價格，不過以成本來說約有20％的降幅，對於目前七期大坪數產品相對稀缺下，已有裝潢加上市政路門牌來說，拆車位後單價56萬元，在同區域相對稀有。」

不過，開價即賠售仍超過2000萬元，在近年七期市場中並不常見，知情人士就透露，「近期該社區近一年成交單價落在51.8 萬元，整個社區平均成交單價58.3 萬元，屋主當初入手單價65萬元相對偏高，但屋主為人阿莎力， 說讓利就讓利，對於調整開價到市場行情，也並不囉唆。」

《地產詹哥老實說》EP201／囤房稅2.0最衰族群「不是多屋族？」 開徵後當心「便宜有誤區」