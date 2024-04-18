30年沒蓋新大樓！　台南產業園區首發住宅案要賣3字頭

▲被定位為南科衛星園區的台南產業園區，發展30年已相當成熟。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

被定位為南科衛星園區的台南產業園區，發展30年已相當成熟，區內有不少台積電中下游廠商進駐，是全台罕見園區和住宅合一的產業園區，看準台積效應，今年首度有建商推出大樓建案，鎖定園區住戶開出3字頭價。

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原台南科技工業區今年改制為台南產業園區，根據經濟部統計，2023年產值高達約6800億元，區內目前除國精化擴廠新建中，還有科技大咖Google在此投資260億元將設立數據中心，發展潛力十足。

▲台南科技工業區今年改制為台南產業園區，2023年產值高達約6800億元。（圖／記者張雅雲攝）

而台南產業園區定位為南科衛星園區，年產值雖比不上擁有台積電的南科，目前進駐率已達9成，就業人口也有2.6萬人，有一半廠商為台積電中下游供應鏈。

泰嘉開發董事長呂金發表示，台南產業園區面積約494公頃，除了產業用地，特別劃設31.34公頃的社區住宅用地，主要是提供園區廠商員工的居住需求，方便就近上班，是全台罕見園區和住宅合一的產業園區。

▲18日「世界之心」動土，可說是台南產業園區的第一個大樓住宅建案。（圖／記者張雅雲攝）

呂金發表示，看好園區的住宅需求，2020年與德杰建設合作，一口氣買進3742坪住宅建地，18日「世界之心」動土，德杰集團少東王兆杰、以及藝人賈永婕也到場。

該案可說是台南產業園區的第一個大樓住宅建案，總銷60億元，共5棟地上15樓大樓，坪數20~37坪、2~3房，共541戶，開價30~33萬元，預計4月底公開。

▲德杰集團少東王兆杰、以及藝人賈永婕也到場。（圖／記者張雅雲攝）

而聯上集團、希華建設也插旗該區，合計入手約8000坪土地，未來開案時間未定。

泰嘉開發經理趙子喬表示，台南產業園區內目前住宅，以透天別墅為主，以前該區有樓高限制，加上離台南市中心有段距離，開發速度不快，主力屋齡約20年，依地坪大小，價格從1800~2800萬元都有，釋出量也不多。

▲台南產業園區近3年周邊房價。（ETtoday製表）

根據《樂屋網》統計台南產業園區往外3公里內的房價，《樂屋網》調研中心經理洪安怡指出，2023年中古大樓均價為27萬元，近3年房價也出現25%成長，周遭交易量主要集中在產業園區東側的安南國中、安中路三段商圈等，安南區屬於台南市傳統的房市交易熱區，價格也有支撐。

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