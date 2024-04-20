默默被市場說服　廍子造鎮案「轉4手」還有人埋單





▲台中市北屯區的廍子重劃區造鎮案「總太2020」，全社區成交均價17萬元，近期出現4字頭單價。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市北屯區的廍子重劃區造鎮案「總太2020」，全社區成交均價17萬元，但在交通建設補足下，房價水漲船高，據實價登錄資訊顯示，該社區出現4字頭成交單價，驚呆不少在地房仲，實際查詢，該物件自預售到目前成屋3年，已經轉過4手。

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廍子重劃區造鎮案「總太2020」屋齡3年，總戶數937戶，在預售時以最後1字頭吸引不少投資、自住買盤，就在去年12月份，中樓層戶別總坪數28.46 坪的2房含車產品，出現拆車單價40.3萬元、總價966萬元交易，叩關4字頭嚇壞不少在地房仲。

▲近期不少買方經歷過去年上半年的觀望後，「默默被市場說服」，因而都在2024年出手。（圖／記者陳筱惠攝）

對此，種籽地產陳俊元就分析：「該社區目前平均成交價落在3字頭，以該筆實登來說確實乍看很驚人，但中古屋登錄通常以含車計算均價，若以此筆交易來看，含車均價落在34萬元左右，符合行情。」

實際調閱實價登錄，該戶在2019年時預售總價僅478萬元，單坪價格17萬元，經過興建期，該戶分別在2022年落成時轉手890萬元、2023年8月再次轉910萬元，直到2023年12月出現第4次交易，來到966萬元。

陳俊元表示：「由於新青安助攻，該社區的總價帶都落在1250萬元以內的射程範圍，因此，以1250萬元以下為界，成為熱門的物件，另外也觀察到，近期不少買方經歷過去年上半年的觀望後，『默默被市場說服』，因而都在2024年出手，也因此這兩個月的北屯房市，高中低總價都有人埋單。」

另外，北屯區另一名房仲表示：「近期建商回神，大舉推案，從機捷到14期，預售單價屢創新高，甚至有聽聞開價直逼8字頭的個案將登場，且不少建商祭出低首付的彈性優惠方式，建方態度轉硬預售價帶動中古市場，也是房價創高的原因之一。」

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