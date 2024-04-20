文組男年薪50萬！「用錢咬錢」6年入手3間房　全場驚：超勵志

▲原PO一開始抱怨文組低薪，無法買到房子。（示意圖／ETtoday資料照）



記者朱祖儀／綜合報導

不少人對文組的既定印象就是薪水比較少，但這樣就買不起房子嗎？一名網友透露，他家的經濟狀況不富裕，自己也只是個文組的約聘人員，年薪50萬出頭，一直覺得買房離自己很遙遠，不過後來學習房產知識，也充實自己增加收入，現在6年過去，他學會「用錢咬錢」的手法，已經入手了3間房子。

原PO在PTT發文回顧過去6年的買房辛酸史，2018年他是個文組普通公司的約聘員工，年薪50萬出頭，家裡也不富裕，父母工作一輩子還在租房，他婚後為了多存點錢，也不敢搬出去住，每次看房總是越看越鼻酸，覺得很難以自身條件成功買房。

不過他後來加入很多房市群組，拜讀各類文章，學習房產知識和投資概念，才知道很多人都是以房養房、用錢咬錢，也驚覺自己真的很低薪，於是下班開始兼差增加收入，最後在2018年底咬牙買下新北重劃區某間預售屋，終於不用再看房東臉色，也不用幫房東兒子養房子，過了幾年再回頭看2018年的房價，也感嘆「對比新冠肺炎爆發後的台灣房市發展，真的是不勝唏噓」。

到了2019年中，他又用另一半名義買了桃園剛蓋好的低總價成屋，「比起父母給我， 多背一個房貸實在微不足道」，且雖然壓力很大，但也很慶幸2018年有買第一間房子，現在同區域已經慢慢漲起來。

▲原PO努力增加收入。（示意圖／記者劉維榛攝）



原PO也分享近來改變，如今一步步充實自我價值，慢慢提升收入，已經從原本的年收50萬，到現在家庭年收入提升到240萬，雖然還是比不上理組收入，可是他心態上變得輕鬆穩定，「這種心理上的餘裕，可能來自於有自己的家」。

他也透露，2018年買的預售屋起家厝，現在入住2年，和同區新成屋成交價已漲了50%左右；2019年買的房子，目前同社區成交價漲幅100%，等到旁邊捷運和教學醫院蓋好，應該還有一波利多。

不僅如此，他在2023年底又買了新北第一環總價1000萬的小兩房預售屋，預計2026年完工。雖然這間單價是他買過最貴的房子，不過建商開賣不久後就周周漲價，實價登錄近期也創新高，附近還在蓋捷運，感覺房價很穩。

▲原PO在6年間入手3間房子。（示意圖／CFP）



回顧一路走來的辛勞，原PO表示，從一開始買不起的無力感，到現在可以理性看待房市的漲幅，心境也從焦急煩躁到游刃有餘，是房產帶給他的改變，如今也算是畢業了。

不少網友看了直呼，「太勵志了吧」、「恭喜！先有個起家厝，真的安穩很多，後面要投資也有底，加上自己也夠努力啦，沒有選擇躺平」、「讚啦！恭喜你，我背景跟你一樣，目前兩間房」、「很好啊，超級正面」、「真男人，願意衝刺的真男人」、「超勵志，這就是做與不做的差別」。