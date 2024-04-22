強震後「公寓高價傳說告一段落？」　代銷：換屋族有感增多

▲代銷業者觀察，這波地震後，新案需求明顯增多，尤其是鎖定30~50坪的換屋族。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者項瀚／台北報導

403強震過後，有鄉民認為，揭開了國王的新衣，老公寓高價傳說將告一段落，但信義房屋專家表示，地震不會明顯影響公寓價格。另外，有代銷業者觀察，這波地震後，新屋需求明顯增多，尤其是鎖定30~50坪的換屋族。

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4月3日強震過後，網友在PTT房屋版發文，「一堆跟你爸媽年紀一樣大的老公寓居然可以賣3000~4000萬元，隨著1130403這一震，揭開了國王的新衣。」

原po說：「水泥壽命本來就是制定50年，一堆人花畢生積蓄去買廢墟，這次地震應該會悄悄改變台灣房市，老公寓高價傳說告一段落。」

話題一出，引發網友熱議，留言提到：「想太多了 」、「老公寓這麼矮比較難倒」、「貴的不是土地嗎？空空別鬧了」、「哪來國王的新衣，這一震我家三四間公寓都沒裂欸」。但也有網友持不同意見，留言：「老公寓都內傷了，還騙自己」、「強震後老公寓需求降，新大樓需求上」。

▲這波強震，倒得幾乎都是華廈。（圖／記者湯興漢攝）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，先撇除都更、土地價值方面，公寓價格基本就是跟漲大樓，「且也不會認知公寓比大樓還不安全，說實在這波強震，倒的幾乎都是華廈，關鍵還是在屋齡與建築結構。」

曾敬德認為，這波強震對老公寓價格影響有限，基本上對一般自住客來說，買得起大樓就不會看公寓，「公寓原則上比大樓便宜，有價格優勢，就會有需求。」

代銷業者表示，這波強震新北為重災區區域，觀察這幾週看屋人數明顯增多，其中有許多都是鎖定30~50坪的換屋族，「他們口袋不是沒錢，都有1間以上無貸款老屋，只是過去可能舊址住習慣了，沒有太強的換屋動機，而經歷這波強震，意識到居住安全的重要性。」

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