朋友買房沒請客卻討「入厝禮」！她不爽嫌煩　網見細節逆風：好雙標

▲男生朋友最近剛買房子。（示意圖／記者張雅雲攝）



記者朱祖儀／綜合報導

應該要禮尚往來？一名女網友表示，有一名男生朋友似乎對她有好感，先前一起出去玩都會買禮物送她。前陣子對方買房，就一直暗示「是不是該給入厝禮？」讓她覺得很不舒服，直呼「好煩！」文章曝光後有人認同她的想法，但也有網友表示「有點雙標」、「不是應該要互相嗎？」

原PO在Dcard發文表示，身邊有一個男生朋友，可以感覺到對方很喜歡她，出去玩的時候都會送花或香水。不過前陣子男方買房，請了身邊朋友吃飯，沒有特別邀請她，「可能怕怪怪的，畢竟邀的同事都是男生」，對方卻一直暗示「是不是要給禮物？」

本來她沒有放在心上，不過近日2人一起出去，男方又問「是不是要表示一下？」讓她聽了有點不爽，反問「你幹嘛一直這樣？」對方表示只是開玩笑，「希望妳祝福我一下」，讓她覺得十分煩躁。

▲對方一直討入厝禮。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



有些人認同原PO想法，「他請客也沒叫妳，還要找妳要禮物？叫他重修『人與人的相處文化和禮儀』好不好」、「真的很煩」、「以後都不要收他送的」。

但也有網友認為，「他覺得你們在曖昧期吧，互送禮物應該，如果對人家沒意思就不要收禮物」、「那妳沒喜歡對方，一開始不要收不是更好？收了現在又覺得煩」、「不喜歡對方就不要一直收他禮物，拿人手短，這時候就不煩？他跟妳要入厝禮就煩？妳也是很雙標」、「如果收了不少禮物，適時回送一下也是必要的…入厝禮送一個盆栽都很可以，也不貴」。

還有人勸「我建議妳就別再跟他聯絡了…對你們都好，他也送過妳一些東西，希望妳雙向回饋也不是過分的要求，但妳一點也不想，甚至會煩，顯然是對他沒感覺，那就不必糾纏了」、「把他送的香水打包好，然後選一盆祝賀喬遷的植物一起送過去，之後就不要再往來了」。