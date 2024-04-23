【廣編】淨零地球博覽會　解碼地球未來共造淨零藍圖

▲淨零地球博覽會。
圖、文／名緯廣告提供
2024世界地球日「財團法人低碳健康生活基金會」帶著「淨零地球」的三把救地球鑰匙建築能效標示、建築碳足跡標示、智慧健康，發揮建築人社會責任ASR精神，與消費者愛地球生態公約行動共同達成SDGs目標，解決極端氣候帶來的問題。
全球高達37%的碳排放來自建築營造業，耗能占比亦高達34%，因此降低建築耗能與碳排成為邁向淨零的任務。看看世界想想台灣，從桃園出發打造永續生存的韌性城市，實現永續發展近零碳1+ 能效建築，低碳健康生活基金會響應政府集結民間力量，企業跨域合作努力轉型！從使用端大量減少用電及碳排放量，提早達成2050年碳中和的目標，發揮建築人的社會責任精神，從源頭設計開始管控，推動消費者購買預售屋前簽訂生態公約。
ASR建築人社會責任倡議「台灣厝」：
1. 達成建築能效評估認證1+級
2. 健全光電創能儲能及節能家電系統
3. 建構高能效無火城市
4. 營造生態埤塘及4公尺深陽台
5. 強化雨水溢流滯洪設施
4月22日世界地球日，我們要更積極推動「淨零地球」。深耕10期社區獲得建築碳足跡認證減碳9.18%，深耕13期獲得民間新建建築能效認證評分92分，取得最高1+級近零碳建築，冠奕建設致力打造低碳建築。
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