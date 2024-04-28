沾邊科技業房市先有感　雲林縣買賣移轉年增50%

▲雲林縣積極沾邊科技業，力求農業大縣與高科技並重，帶動房市看俏。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

雲林縣成功吸引全球封測龍頭廠日月光投控旗下矽品精密，加碼投資擴建新廠，積極沾邊科技業，力求農業大縣與高科技並重，帶動房市看俏。根據內政部統計月報，1~2月雲林縣建物買賣移轉棟數870棟、比起去年同期576棟成長了50%以上

《地產詹哥老實說》EP202／老江湖也踩雷！ 屋主自售慘淪「被告」案例曝

新案「鄉林雲峰」為鄉林集團首次跨過濁水溪推出大樓案，基地1650坪，僅採500多坪蓋大樓，其餘千坪面積保留作為戶外休閒與綠地的空間，以25-40坪的2房與3房產品為主，規劃全齡化的輕豪宅社區，甫開案吸引不少民眾詢問。

▲新案「鄉林雲峰」為鄉林集團首次跨過濁水溪推出大樓案，正式開案未滿10天來客數超過500組。（圖／業者提供）

賴正鎰透露:「近幾年因為通膨影響，加上工料雙漲，購屋剛性需求增加，各地房價齊揚，鄉林除持續在台中及雙北推案外，隨著大台中生活圈的延伸，中科園區也往彰化二林園區、雲林虎尾園區擴展，鄉林也往南推進到彰化員林、雲林斗六等地推案。」

▲近年自台中南下雲林推案的建商眾多，漸漸推出大樓與華廈案。（圖／記者陳筱惠攝）



近年自台中南下雲林推案的建商除鄉林集團外，還有富旺國際以及鎧將建設。主力則放在虎尾鎮、麥寮鄉的鎧將建設，預計下半年也將推出新案，總銷金額分別約6億元、8億元。

鎧將建設總經理林子耀表示指出：「雖然雲林過往推案主力在透天，直到近年來房價飆漲，購屋族的透天思維改變，華夏、大樓等產品問世接受度也高。」

根據內政部統計月報，1~2月雲林縣建物買賣移轉棟數870棟、比起去年同期576棟成長了50%以上，這些購屋族考量到家中原住宅已過於老舊，家中長輩日漸年邁不堪鎮日樓梯上下，除傳統透天之外，也會想嘗試換住大樓社區。

《地產詹哥老實說》EP202／老江湖也踩雷！ 屋主自售慘淪「被告」案例曝