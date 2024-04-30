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控市府長年霸凌！　京華城董座：改建計畫被拖12年「多賠60億」

▲▼ 京華城董事長 陳玉坤 。（圖／記者項瀚攝）

▲陳玉坤嘆「京華城」改建受市府長期霸凌，導致計畫延宕超過12年，多虧損了50~60億元。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

「京華城」改建案容積爭議持續延燒，今京華城大動作開記者會，董事長陳玉坤嘆過去百貨商場經營困難，早想改建，但受市府長期霸凌，導致計畫延宕超過12年，多虧損了50~60億元。此外，他也公布改建的容積率計算公式，捍衛清白。

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「京華城」改建案容積爭議持續延燒，簡單來說，就是國民黨直指前市長柯文哲對京華城容積率兩度放手，從原本2018年郝龍斌市長堅持的392%容積率，大放送成840%，這引發柯文者與現任市長蔣萬安團隊對槓。

然而，今（30日）京華城公司大動作召開記者會，京華城董事長陳玉坤表示，「京華城」百貨商場過去經營困難，由於為單點經營，地段位置不佳，利潤被信義區與東區瓜分，在虧損連連下，撐不下去，因此希望改建，以避免造成投資股民們的巨大損失。

不過，陳玉坤說，「京華城」長期受到北市府霸凌，包括郝市府刻意錯誤認定容積率等等，「延宕公開發計畫近12年，導致多虧損了50~60億元。」

針對部分人士砲火猛攻的容積爭議，陳玉坤也公布計算方式，強調一切合乎規範。他指出，京華城為商三用地，容積率原本就該是560%，卻在市府錯誤計算下被打7折，變成372%。

之後，在監查院委員糾正下，才在2018年柯市府任內，由副市長林欽榮確認恢復京華城560%的容積率。

接著，容積率從560%變成840%，其中是包括了30%的容積移轉，約斥資40多億元購入，另外20%則是依《都市計畫法》第24條的容積獎勵，而這也繳納相關保證金約80多億元。

針對京華城的霸凌一說，國民黨議員游淑慧今日在臉書表示，「京華城和民眾黨口徑一致，只談當年郝龍斌卡京華城容積案，轉移焦點的方式有夠難看，一個是卡容積、一個是送容積。」

游淑慧說，「一般民眾都更、危老要容積要不到，威京把自己好好百貨打掉，改成更賺錢的頂級商辦，市府還要給他獎勵，柯文哲和威京小沈真算是得了便宜還賣乖，拿著刀叉吃人肉這句話要還給柯文哲。」

▲▼ 京華城改建案 。（圖／記者項瀚攝）

▲「京華城」商辦園區預計在2026~2027年完工。（圖／記者項瀚攝）

陳玉坤說，「京華城」商辦園區由於大環境缺工，完工日期應落在2026~2027年，此外也坦言本次爭議會影響施工團隊的精神，而銷售部分已有一些淺在客戶談得差不多了，但價格是商業機密。

至於「威京小沈」沈慶京對本次爭議事件的態度，陳玉坤說：「他由京華城逕行處理，因為他集團太多了，管不了那麼多，我們引起的問題，我們自己解決，另外京華城的股東雖不超過百個，但有許多上櫃大公司，而我們也是競競業業，做好我們該做的工作。」

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關鍵字：京華城陳玉坤威京改建容積台北市政府容積率

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