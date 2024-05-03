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求公寓凶宅被開酸　他神回覆引破千網友熱議

▲▼房市,空拍,鐵皮屋,新北市。（圖／記者項瀚攝）

▲有網友在臉書粉專PO文，公開尋找高雄200萬元內的公寓兇宅。（示意圖／記者項瀚攝）

記者張雅雲／高雄報導

高房價時代，窮比鬼可怕。有網友在臉書粉專PO文，公開尋找高雄200萬元內的公寓兇宅，沒想到竟然引來破千網友按讚與留言，有網友玩笑開酸表示「200萬內的凶宅可能屍體還吊在上面」，原PO妙回「如果把祂抱下來呢」，被大讚EQ超高。

《地產詹哥老實說》EP202／老江湖也踩雷！　屋主自售慘淪「被告」案例曝

原PO在臉書粉專《我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進。》PO文「想找高雄凶宅，200萬內的公寓房子。」有網友玩笑開酸「200萬內的凶宅可能屍體還吊在上面」，引來原PO高EQ回應「了解，那如果我把祂抱下來呢？」。

網友紛紛笑稱「那就250萬了，馬上漲價！」、「好瘋喔，一個敢回一個敢答。」原PO也透露「本身是軍人，各種長官的酸言酸語，都習慣了！」沒想到原PO的神回覆，讓PO文短短3天就有破千人按讚跟留言。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲原PO的神回覆，讓PO文短短3天就有破千人按讚跟留言。（圖／翻攝自Facebook／我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進。）

高雄市仲介公會理事鄭啟峰分析，除了凶宅，高雄法拍市場也有200萬元以下公寓，不過低總價法拍公寓物件，可遇不可求，若地段不錯具出租效益，也容易引起民眾競逐，拍定價不見得會很低。

鄭啟峰分析，近年高雄因台積效應帶動房價飆漲，連市中心套房都要300萬元起跳，200萬元以下公寓只能退到外圍郊區才有機會。

像是林園、茄萣、燕巢等外圍區域，還有200萬元以下公寓，若總價放寬至200~300萬元，大寮、小港、前鎮、鼓山等區域的4~5樓健身公寓還有機會，不過屋況大多未整理，且因屋齡已高，結構、水電、公寓管理等因素也需考慮。

雖然公寓公設比低，等於實際購入可用坪數更大，鄭啟峰提醒，200萬元入手仍需加上額外整修成本，除了總價考量，還需考慮其它的成本負擔。

《地產詹哥老實說》EP202／老江湖也踩雷！　屋主自售慘淪「被告」案例曝

關鍵字：高雄公寓凶宅房價網友

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