還沒開冷氣！「爆強1降溫神器」睡覺超涼　高雄人認證

▲原PO求問吹冷氣省錢撇步。（示意圖／記者許宥孺攝）



網搜小組／劉維榛報導

「怎省冷氣電費？」一名網友哀喊，現在天氣不吹冷氣真的受不了，擔心電費調漲，「接下來的電費會貴到一個不行！」文章引發熱議，全場老話一句，還是推裝一級能效的變頻最實在，「變頻一級，吹個幾年，全部回本」；還有人還沒吹冷氣，「前陣子買了冷凝墊，超涼！我到現在還沒開冷氣，座標高雄」。

一名網友在PTT表示，還沒到夏天，他這陣子常常熱到受不了，「沒開冷氣根本待不住」，加上電費調漲之下，就怕吹得越多，荷包也瘦了，「實在擔心接下來的電費會貴到一個不行」，因此好奇有哪些省錢妙招？

文章引發網友討論，「盡量不要待在家啊」、「去大賣場吹，有種不要開」、「坐在浴室，浴室很涼」、「最省的方法就是蹭別人的冷氣，我白天待在公司蹭公司冷氣，下班運動完，在那邊休息蹭冷氣，不然便宜點去7-11找個位子蹭也是可以」。

全場一致大推換一級能效的變頻冷氣，「冷氣搭配循環扇，這樣就還蠻涼的」、「定期清洗很重要，我家上禮拜才洗冷氣，洗完後冷氣溫度從25調到27」、「變頻冷暖全年開整天，不貴」、「這能怎麼省？換成一級能效就好了」、「變頻一級，吹個幾年，全部回本」、「變頻啊，吹整天2個月電費才1000多元」、「變頻比定頻省電+1，我家之前把舊定頻換成日立變頻冷氣後，電費少很多」。

還有人說，「前陣子買了冷凝墊，超涼！我到現在還沒開冷氣，座標高雄」、「買個麻將竹蓆鋪床，再開電扇，保證半夜冷到蓋被」。

上述提到的「降溫神器」竹蓆，日前就有達人認證分享，「已經是睡麻將蓆了，還沒有吹冷氣，這樣子就很涼了，半夜還要蓋涼被，不然還會冷耶」、「我27度+冰涼蓆，冷到不行」。

台電粉絲團也曾公布4招居家降溫術，如下：

白天出門前，記得拉上窗簾

室內溫度上升，有一大部分是因為輻射熱從窗戶進入室內，若窗戶做好隔熱，可以讓室內溫度「下降3至5度」，白天出門沒人在家，千萬一定要拉上窗簾，才能阻止熱能進入室內。

出門前關燈關電源

家中使用的電器，也是室內的熱能來源，出門前務必巡視一下，隨手關閉運作中的電腦、電視、充電中的手機，關燈、關電源，既能省電又安全。

玻璃窗貼隔熱貼

除了拉上窗簾，窗上貼隔熱紙也能防止紫外線和熱輻射，有效阻隔陽光進入室內。

回家拖地讓地板降溫

用濕拖把勤拖地，不僅乾淨也可降低地板溫度，只要地板降溫，室溫也會很快降低。