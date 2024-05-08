台南房價跳漲 「佳晟家和」位永康3字頭超值凹陷區

▲台南近年受惠南科效應，房價暴漲，已出現5字頭預售案。（圖／新理想行銷團隊提供）

記者張雅雲／高雄報導

台南近年受惠南科效應，房價暴漲，實價登錄已出現5字頭預售案，永康復國商圈介於4~5字頭的鹽行重劃區、平實營區中間，但平均房價還有3字頭，堪稱永康價格窪地。「佳晟家和」周邊生活機能豐富，還有砲校遷移、二王重劃區等發展契機，吸引重視CP值的購屋族與置產族搶進。

▲復國商圈沿線商家林立，食衣住行都有。（圖／新理想行銷團隊提供）

永康是台南人口最多的行政區，購屋需求相當旺盛，復國商圈沿線商家林立，食衣住行都有，生活圈有佔地1.3萬坪的忠孝運動公園、永信國小、台南市立圖書館新總館等，生活機能相當發達。

區域還有正在進行中的二王市地重劃區，沿忠孝路往北可串聯台南砲校遷移計畫，往南銜接平實營區，形成台南重要的南北軸線，快速串連台南最熱門的生活圈。

佳晟建設「佳晟家和」位於永康復國一路，規劃2棟地上大樓，坪數為26~40坪、2~3房格局，特別的是，2、3房採分棟規劃，單層僅4戶，戶數單純且戶戶邊間。

▲沿忠孝路往北可串聯台南砲校遷移計畫，往南銜接平實營區，形成台南重要的南北軸線。（圖／新理想行銷團隊提供）

全案特別使用戴雲發 Alfa Safe耐震柱中柱系統工法，透過鋼筋加工配件化、綁紮標準化，來強化施工品質，有效提升大樓建築的整體耐震力。而室內則是標配「VAF專利正負壓淨流系統」，透過正負壓概念，將室內髒空氣排除，常保空氣高品質，並搭配德國BWT倍世淨水，提升整體居住空間舒適度。

新理想行銷團隊經理章肇峰表示，永康復國商圈介於永康鹽行重劃區、東區平實營區中間，東區平實營區是台南房價最貴區域，實價登錄已經出現57萬的單價，鹽行重劃區也站上4字頭，復國商圈還有難得的3字頭，吸引不少看準高CP值的置產客搶進。

▲全新開幕的台南市立圖書館新總館位於永康，帶來濃厚人文氛圍。（圖／新理想行銷團隊提供）

尤其未來復國商圈周邊還有二王市地重劃區、砲校遷移等2大開發利多，未來砲校原址規劃設立永康創意設計園區，二王完成重劃後將可藉由市地重劃變更為住宅區，將成未來永康房市焦點，帶動區域房價上攻。

此外，此次地震後也震出不少台南換屋需求，換屋族明顯出籠，「佳晟家和」結構採Alfa Safe耐震系統工法，提升房屋穩固性，尤其是鎖定30~50坪的換屋族以及置產族群，帶動區域換新屋的需求，章肇峰指出，現在推出限時限量的定簽5%方案，降低購屋門檻，預約看屋人數大增。

【佳晟家和】

貴賓專線 06-307-1777

接待會館：台南市永康區中華路738號

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