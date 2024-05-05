房仲遇1難題上網求救　遭嗆：看來還是菜鳥級

▲房仲在網上發問，「買方要求提供房子的結構評估，這到底合不合理？」（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

房仲在網上發問，「買方要求提供房子的結構評估，這到底合不合理？」但話題一出，引來網友們無情回覆，認為原po看起來是個菜鳥。房仲專家建議，可向屋主詢問是否願意出資，若不願，則可多方尋找更多買方。

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一位房仲網友在臉書社團發問，「房子快30年了，最近遇到一個買方，因為看到屋子裡牆壁有裂痕，要求屋主要花錢去找合法的結構技師提供完整的結構評估報告，請問這到底合不合理？」另外他也問：「如果他之後要求做綠離子檢測怎辦？」

話題一出，引發熱議，紛紛留言「你店長是死了還是怎樣？」、「你應該是新手齁？老仲介不會糾結在這裡打轉」、「如果你的公司沒有主管可以回答這種簡單的問題，你真的需要換公司」、「看來還是菜鳥級」。

▲徐佳馨建議此案仲介，將買方原話轉達屋主。（示意圖／記者陳筱惠攝）

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，仲介立場僅是買賣雙方的橋樑，可做為雙方溝通、磨合管道，因此建議此案仲介可將買方原話轉達屋主，並向屋主評估執行結構鑑定等程序所需成本，之後由賣方自行決定是否要進行此類程序。

而對於買方，徐佳馨表說，由於僅是帶看階段，未下斡旋，尚不清楚買方購買誠意，仲介雖可放長線經營該顧客，但也能多方尋找更多買方，增加此案成交成功率。

資深第一線房仲林明賜表示，實務上看老房子的買方，大多只會針對屋況說明書來了解，常見的是關心滲水、漏水問題，相當少聽到有人要求提供結構類的報告，除非是房子有明顯的傾倒、鋼筋裸露等狀況。

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