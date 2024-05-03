936萬沒殺價「她直接簽約」　親友激嗆盤子！過來人：漲了400萬

▲原PO沒殺價，936萬簽約買房，結果親友炸鍋了。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

「是盤子嗎？」一名女網友表示，看到一間998萬的中古屋，以900萬下斡旋，屋主堅持以936萬出售，而原PO沒殺價就買了，讓親友們傻眼狂唸。如今原PO開始猶豫，是否認賠5萬斡旋金，還是硬著頭皮買下去？對此，信義房屋專家表示，買到心儀的房子比較重要，拉長5年來看，或許根本不在意這幾十萬。

一名女網友在Dcard表示，看到一間屋齡30年中古屋（含車位），「地點我喜歡，屋況也保持的很好」，開價998萬，原PO便以900萬下斡旋，屋主回應最低936萬可賣，原PO沒殺價就簽訂了。

如今家人與友人知道原PO衝動買房，紛紛唸爆她「被話術了」。原PO解釋，其實900萬下斡旋時，內心就盤算930萬可接受，所以才沒繼續討價還價。對此，原PO不知所措求問，「斡旋單交出去了，我是不是要嘛認賠5萬斡旋金？要嘛硬著頭皮買下去？」

底下網友熱議，「你朋友家人有要幫你出嗎？自己做完功課價格覺得可以負擔就沒有問題了，買房就是衝動和緣分」、「地點喜歡，屋況喜歡，價格跟預期差不多，買吧，家人朋友做的功課沒有你多」、「不用理他們，再談屋主也不會降多少，要買的人多的是」、「你家人能幫你談出更低價格嗎？買房只能你自己選擇／是否合適，自住不用太在意價格，只要地點不差，至少省租金」。

有過來人直呼，慶幸當年的堅持，現在房價已漲了300-400萬，「4年前屋主出1200萬，結果我只殺到1170萬，也一堆親戚朋友說我買貴了，結果現在漲到1500萬了，還好沒理那些人，不然我可能這輩子都追不上房價了」、「9年前屋主開價980萬，斡旋930萬 房仲說前一組斡旋950萬沒買到，但不知道為什麼過幾天為主同意930萬，當時婆家的人一直罵說900萬就買得到了一直阻止，還說會跌，每年都講，結果去年同社區成交1300萬」。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，買得到自己喜歡的房比較重要，現在仍偏向屋主市場，比較難殺價，且比較好的物件確實搶手，有可能在周旋過程中，就被別人買走了。最後，曾敬德直言，把時間拉長來看，5年後可能也不在意這10至30萬了。