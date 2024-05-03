嘉義捷運藍線評估報告完成　房價倒跌4%

記者張雅雲／高雄報導

嘉義縣近期不但有台積電助攻房價，嘉義市政府辦理的「嘉義大眾捷運系統藍線建設計畫」，已經完成可行性評估期中報告，其中站點多設在嘉義市，外界多看好嘉義市房價起飛，沒想到嘉義市房價今年竟出現微幅下跌4%。

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▲嘉義捷運藍線初步規劃已通過一讀，起點為台鐵嘉義站至高鐵嘉義站，站點多設在嘉義市。（圖／記者張雅雲攝）

嘉義市政府辦理「嘉義大眾捷運系統藍線建設計畫」，已經完成可行性評估期中報告，該計畫4月底在嘉義市議會已完成一讀。

藍線初步規劃採輕軌，起點為台鐵嘉義站至高鐵嘉義站，經自由路、世賢路及高鐵大道至高鐵嘉義站，路線全長約15.06公里，規劃13座車站，有高架車站10座，平面車站3座及1座機廠，路線以高架建置為主，可行性研究預計6月底提報交通部審議，其中有8站位於嘉義市。

消息一出，不少在地人擔心，公車路網更齊全，建設輕軌費時又成本高，效應看不出哪裡有比較好？運量真的撐得起來嗎？也有不少在地人期待，可以平衡嘉義市與台積電設立的太保區域房價。

▲嘉義市近年預售案成交價量。（ETtoday製表）

根據實價登錄顯示，嘉義市預售房價已連續3年上漲，出現26.6%的漲幅，2023年均價也達28.48萬元，不料今年均價卻出現微幅下跌。

嘉義市不動產開發公會榮譽理事長呂冠衡分析，嘉義市不少中小型建商因受到央行信用管制，土建融難以貸款，以致推案量降低，目前以湖子內為主力推案熱區，大多位於3期，因區段條件沒有1期、2期佳，所以均價出現微跌也算合理。

此外，目前輕軌路線只從台鐵嘉義站到高鐵站，路線單一，呂冠衡建議，應調整為西到縣政特區的故宮，東到垂楊路底做總站，如此才能一舉涵蓋嘉義縣府特區、高鐡站、嘉義市西區、東區的通勤人口，也能提升整體運量。

儘管目前捷運計畫只是一讀，還有不確定因素，呂冠衡說：「一旦藍線動工，沿線所帶來的交通便利性，可帶動站點附近房價上漲。」

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