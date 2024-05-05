總價策略奏效　水湳外圍小坪數強勢進攻

▲北部開發商紛紛重壓水湳第一排，以總價門檻較低的中小坪數宅搶市。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

耗資500億開發的水湳經貿園區，由政府帶頭做多，引領民間企業投資加碼，未來3年將是重大建設收割期，相較於中部開發商直搗水湳正核心，北部開發商則重壓水湳第一排，以總價門檻較低的中小坪數宅搶市。

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水湳經貿園區首個建設利多「中央公園」已在2022年兌現，未來國際會展中心、綠美圖、水湳轉運中心等，則預計在2025～2026年間完工啟用，重大建設帶動下成為台中當前與七期重劃區並駕齊驅的燙金地段。

看好水湳整體後況的鉅陞建築團隊，選址中央公園第一排推出「囍御水湳」新案，規劃2~3房、25~39坪產品，總戶數82戶住家、2戶店面，開價每坪72~82萬元，總銷23億元。

▲目前水湳購屋族以置產比重多，2、3房的規劃在未來轉手也相對好出售。（圖／記者陳筱惠攝）

此外，華固建設同樣重押鄰近水湳的單元八重劃區，並以33坪2房、45~55坪3房產品問世，據了解2房品詢問度相當告。遠雄建設同樣位於單元八的新案「綠美」則是規劃22坪~35坪、2~3房產品，同樣要以買得起的主軸進攻市場。

▲水湳經貿園區容積移轉與七期同樣受到「最小樓地板面積」限制，使得中大坪數宅成為區域主力產品。（圖／記者謝婷婷攝）

而正水湳經貿園區中的新案，目前僅親家建設「中央公園」採取小坪數策略。台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章表示：「水湳經貿園區容積移轉與七期同樣受到『最小樓地板面積』限制，綁定每單元建築需達100平方公尺（約33坪），使得中大坪數宅成為區域主力產品，北部開發商搶佔水湳外圍，搶佔中小坪數真空帶，在總價市場具競爭力。」

不過雖然以中小坪數總價低切入，實際換算下來2房入手價格更是達到2000萬元門檻，在地房仲謝兒政表示：「切進小宅市場不僅讓總價不要過4000萬元豪宅限貸門檻外，目前水湳購屋族以置產比重多，2、3房的規劃在未來轉手也相對好出售。」

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