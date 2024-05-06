昔「論情西餐廳」奪33人命　麻辣鍋原址開業5年突歇業

記者項瀚／台北報導

麻辣鍋名店「川巴子火鍋樓」歇業，老闆張永華受訪表示，主要受食安風暴的大環境波及，尤其蘇丹紅事件後，每月業績直接腰斬。但他說：「我只是這間火鍋店不做了，並沒有退出，該址與房東還有5年租約，已計畫開其他種類餐廳，此外在農安街還有一間小火鍋開幕不久。」

《地產詹哥老實說》EP202／老江湖也踩雷！ 屋主自售慘淪「被告」案例曝

▲麻辣鍋名店「川巴子火鍋樓」位於松江路，於5月5日歇業。（圖／記者項瀚攝）

掀起國內麻辣鍋熱潮、也是藝人聚餐愛店的「川巴子火鍋樓」，先前無預警公告在5月5日歇業，讓許多饕客們不捨。當天記者前往該店，門口掛上預訂客滿告示，人潮滿滿，而最後一天營業，也看得出店員們臉上不捨的面容。

此外，記者採訪「川巴子火鍋樓」老闆張永華，他透露，先前台灣爆發蘇丹紅食安風暴，許多餐廳受到影響，「我們生意也嚴重受到牽連，2月業績做150萬元，3月份直接掉到80萬元，衰退將近5成，當時就開始思考歇業問題。」

蘇丹紅事件之後，3月國內食安問題還是不斷，食物中毒、過期、吃死人等等，一場接著一場爆。張永華感嘆：「4月之後，我就對大環境感到灰心，老子不做了可以吧，避避風頭，就讓自己沉思一下吧。」

▲「川巴子火鍋樓」擁21年歷史，在2018年搬到現在的松江路「興華大樓」2樓。（圖／記者項瀚攝）

事實上，「川巴子火鍋樓」擁21年歷史，在2018年搬到現在的松江路「興華大樓」2樓，當時月租金揭露31.5萬元。張永華說，租金完全不是歇業的理由，且房東人很好，這些年來還調降租金，降為26萬元。

張永華進一步表示：「和房東還有5年租約，所以只是這間火鍋不做了，暫時休息，為了走更長遠的路，我做40幾年餐飲，這輩子就是餐飲人，未來會繼續在原址開餐廳，且目前已有計劃，但還不能透露要做什麼料理、何時開幕。」

「川巴子火鍋樓」在多年前曾是知名的「論情西餐廳」，曾發生火災，帶走33條生命。張永華說，火鍋店開了那麼久了，從沒發生過什麼靈異現象，且2018年川巴子進駐之前，是證券公司承租，也沒聽過發生過任何怪事。

▲張永華在農安街剛開一家小火鍋，也預計在「川巴子火鍋樓」松江路舊址開其他種類的餐廳。（圖／記者項瀚攝）

《地產詹哥老實說》EP202／老江湖也踩雷！ 屋主自售慘淪「被告」案例曝