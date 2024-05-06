3低策略切進七期真空帶　遠雄：中台灣推案量衝300億

▲遠雄集團公開台中七期首個住宅案「遠雄琉蘊」，總銷金額高達112億元，主打「低坪、低總、低負擔」三低策略。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

上市櫃建商持續佈局中台灣，繼興富發集團重壓七期重劃區，2024年推出2住宅案、1微型商辦案後，遠雄集團也持續加碼中台灣火力，遠雄房地產總座張麗蓉出席七期新案記者會時也表示：「將推案總計300億元，西屯佔200億元，北屯、海線約百億元。」讓中台灣在2024年成上市建商一級戰區。

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遠雄集團公開台中七期首個住宅案「遠雄琉蘊」，總銷金額高達112億元，主打「低坪、低總、低負擔」3低策略，規劃33坪3房產品，切進七期坪數真空帶，最高成交單價站上88.49萬元。

▲遠雄房地產總經理張麗蓉（中）指出今年在中台灣押寶300億元案量，約佔集團1/3。（圖／記者陳筱惠攝）

遠雄房地產總經理張麗蓉指出：「在取得土地時就嚴謹做出市調，當時產品已從百坪以上產品逐漸轉為60、70坪，預計因人口家戶數與主流坪數將再低，所以在規劃新案時就以『低坪、低總、低負擔』策略切入。」

觀察遠雄集團10年來佈局，西屯區、北屯區、清水區皆有佈局，張麗蓉說：「在大台中推案戶數累積達5700戶，光是台中一個區域，已占營建部門業績1/3，是全台單一推案量最高的縣市，以今年第一季來說，遠雄在台中已售出51億元業績，足見台中房市的強勁需求。」

▲興富發集團也是火力全開，住宅、商辦案齊發，總計有破千億案量押寶中台灣。（圖／記者陳筱惠攝）

不僅遠雄集團，興富發集團也是火力全開，甫正式公開位於台中七期的新建案「市政萬象廣場」，該案訴求微型商辦，規劃25~45坪，總銷金額達80億元。住宅部分還有銷況開出紅盤的市政路「雲頂」產品規劃23至34坪、2~3房格局，總銷136億元，後續同樣位於市政路還有百億元新案即將進場。

遠雄房地產行銷副總蔡淑萍指出：「預售新案『遠雄琉蘊』為集團進軍七期首案且爲代表作，除坪數規劃33~45坪的稀有『新坪種』外，也將打造區內少見的27層無邊際泳池。」

▲上市建商押寶中台灣列表。

值得注意的還有首次插旗的華固建設在單元8推出首案「華固頂滙」，同樣33坪規劃，雖尚未有實登，但單價「坐7望8」，也讓華固建設再度公告以10.61億元，購入北屯區14期敦和段面積約約1361.78坪土地，換算每坪約77.91萬元。

華固建設總經理洪嘉昇表示:「新取得土地初步規劃27~40坪產品，最快最快明年Ｑ2就會推出。」顯示中台灣房市小坪數戰場相當火熱。

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