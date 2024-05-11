安定區房價難安定　3大科學園區周邊房市漲翻天

▲南部科學園區所在行政區的房價漲幅突出。其中，台南市的安定、新市區，5年間漲幅超過8成。（圖／業者提供）

記者陳意雯／台北報導

3大科學園區已成台灣重要經濟命脈，不僅帶動產業結構的調整，亦能吸引人口遷入，拉升當地房市。端看南部科學園區未開發前，安定區發展較為緩慢，在南科陸續開發後，提供大量就業機會，連帶促進房價上漲，近5年安定區成屋單價從11萬元漲至20.7萬元，漲幅高達88.2%。

永慶房產集團觀察2019年至2023年期間，3大園區所在行政區與縣市成屋單價漲幅變化，發現南部科學園區（台南園區）所在行政區的房價漲幅最為突出。其中台南市的安定、新市區，5年間漲幅超過8成。此外，新竹縣寶山鄉近5年漲幅亦達7成以上。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，近年來科學園區發展逐漸成熟，南科除安定區房價漲幅驚人外，坐擁大部分南科園區的新市區，因市府為加速提供進駐廠商設廠土地，擬定特定區計畫，區內部分土地已獲准成為特定開發區，且新市區的交通便利性十足，中山高、北二高、東西向快速道路、台一省道皆彙集於新市區，為台南市整體交通網的中心，靠著高科技產業發展，新市區有望成為台南的明日之星。

而新竹寶山鄉為新竹房市蛋白區，房價長期位於低檔，近期隨著新竹市區發展及台積電設廠效應下，成屋單價5年間漲幅為74.5%，陳金萍表示，「建商推案外拓，讓傳統蛋白、蛋殼區域房價也持續走揚，寶山鄉後勢可期。」

陳金萍補充，3大科學園區中，南部科學園區所在的3個行政區成屋單價爬升名次，明顯高於竹科及中科周邊行政區，顯示台南園區的磁吸效應最為明顯，在產業聚落、就業機會、人口紅利加持下，購屋需求穩定成長，3大園區房價再創新高是不無可能。