全球購物習慣改變　企業搶搭直播趨勢帶動商辦新風貌

▲全球電子商務市場持續成長，越來越多品牌開始佈局主打更真實、更即時與高互動的直播電商。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

全球電子商務市場持續成長，尤其在經歷疫情推波助瀾之下，南韓、中國、英國等國家的電商滲透率已經超過20％。市場預估2024年全球直播電商市場將達350億美元，到2026年直播購物銷售額有望佔整個電子商務銷售額的20%，其中直播電商的快速發展，也推升越來越多品牌開始進行佈局。直播電商市場持續升溫，為了搶下這塊大餅，無論是Facebook、Instagram等社群平台，或是東森購物、PChome、蝦皮等電商平台，甚至台灣通訊霸主LINE也看好未來潛力，加入戰場。台灣電商面對這樣的市場趨勢，無論大型、小型零售商，無不加緊電商布局，除了上架電商平台、自建銷售官網之外，主打更真實、更即時與高互動的直播電商。

▲東森集團全球直播電商執行長王世均指出全台有高達5、6成的直播主都在台中，因此台中七期可說是台灣房地產的大亮點。

東森集團全球直播電商執行長王世均指出，自媒體不受區域限制，因此直播成為新興商業趨勢，其實杭州已經有很多被稱為「網紅大樓」的微型商辦，大約25~40坪左右的空間加上挑高的優質環境空間，不論創業、自用都很適合，而台灣直播電商之路也正在走同樣的發展趨勢，尤其全台有高達5、6成的直播主都在台中，因此台中七期可說是台灣房地產的大亮點。

▲東森直播電商首席直播主孫沛看好直播就是趨勢。

東森直播電商首席直播主孫沛投入直播行列起步早而深諳台灣直播產業，也曾有杭州淘寶直播經驗，當時看到當地設備、樣品倉及直播間規劃是以棟為單位，慢慢聚攏形成聚落的發展模式相當驚豔，她認為未來台灣直播市場也會發展到同級規模；但她觀察到目前在中南部比較容易租到漂亮的直播間，其實一般來說空間面積落在15～50坪的一般事務所就很夠用，對於想投資商辦擁有專屬空間的直播主來說，不再像從前需要整層整棟包下來那樣遙不可及。

台灣自2015年起就吹起直播旋風，巿場推估2023年台灣的直播市場規模約1,000億元，到2024年將創下1,300億元的商機，由於直播電商興起，市中心店面的需求慢慢被新的微型商辦取代，可彈性規劃成工作室、直播間、公司門面的市中心微型商辦，將成為市場主流，尤其對新創公司的辦公租金及投資成本來說，可以產生較大的助益。

▲台灣高力國際代表服務部董事黃舒衛說明，七期政商及交通條件到位，微型商辦在租售市場都有不錯表現。

台灣高力國際代表服務部董事黃舒衛說明，現今市場上的大型辦公室單層面積可能達到100坪甚至500坪以上，但隨著AI技術和企業發展需求，辦公空間將朝分拆和多功能化的方向發展。目前新竹、台中的辦公空間趨勢已經從傳統舊商圈轉往捷運站周邊及聯開大樓轉移。這種轉變為企業和上班族提供了更方便的就業地點，同時也成為企業招聘的一個吸引力。日本的情況也顯示著類似的發展趨勢，特別是在其成熟的軌道經濟發展中，許多站體周邊都建有聯開大樓，包括商場、旅館和辦公空間，為上班族提供了便利的就業地點，也成為企業招募的亮點，而台中七期本身就是行政中心，在政商、交通條件下，不論在商業服務、中高階金融、甚至科技業進駐都有很大的助力，也帶動財顧、法顧等願意進駐，而目前在七期也都能看到這些微型商辦的租售市場都有不錯的表現。

▲網路5G風潮加上疫後經濟產業結構變革，專業分工帶來辦公空間的需求變化，微型商辦將成為未來商辦市場主流。

網路5G風潮加上疫後經濟產業結構變革，專業分工帶來辦公空間的需求變化，憑藉近市中心交通便利及規劃彈性等優勢，加速企業投資和人才聚集，推動微型商辦成為未來商辦市場的主流。