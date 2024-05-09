爬樓梯不方便「年輕人不愛透天了？」　眾人秒傻…畫圈1關鍵

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少人認為住透天可以享受獨棟空間，也能避免被上下樓鄰居打擾，完勝電梯大樓。就有網友表示，他已經住習慣家裡透天，有一整層直接是他的空間，相當舒服，但跟仲介朋友聊天時，對方卻說現在年輕人都喜歡新大樓，令他納悶，「有沒有為啥現在年輕人都不愛透天只愛大樓的八卦？」

有網友在PTT的Gossiping板問卦「為什年輕一代的都喜歡大樓>透天？」說他住習慣家裡透天，在家都直接住一整層，感覺很舒服，「但今天跟仲介的朋友聊天，說現在年輕人都喜歡買新大樓，因為透天要爬樓梯很不方便之類的」，難道現在年輕人真的都不愛透天、只愛大樓？

看到貼文後，一票網友秒搖頭，「喜歡大樓（X）、買不起（O）」、「透天買不起啊」、「買不起，而且也都是老屋」、「可以選當然選有社區管理員的電梯透天」、「透天價格真的飛天」、「有社區型透天，倒垃圾跟收信都不是問題，也有電梯，說穿了還是錢而已。」

有人則指出，「對一般人而言，透天的優勢就是持有成本低，如果把大樓的那些管理員功能加進去，透天的持有成本不划算」、「真喜歡大樓就會買三房，結果是兩房熱賣」、「不是買不起的問題，一堆富豪也都住大樓」、「有錢人要在台北市住精華地段，買透天自住性價比很差，隱私安全都是屁話」、「你知道郭台銘跟張忠謀也是住大樓嗎？」