農十六店面成交破億「投報率2.2%」　投資公司入手

▲今年農16特區出現15年中古大樓1樓店面，成交價1.17億元，成為近一年來富人區最貴店面。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

商用不動產不受打炒房政策管制，吸引投資人前仆後繼砸錢入手店面。根據實登，今年農16特區出現15年中古大樓1樓店面，成交價1.17億元，成為近一年來富人區最貴店面，之前為家電品牌Bosch旗艦店，據查為投資公司入手。

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根據實價登錄，該店面位於高雄鼓山區神農路「大千麗緻」1樓，屬於農16特區，屋齡15年，為197.93坪，今年1月有新買家以總價1.17億元入手，換算單價59.1萬元。

在地房仲透露，該店面之前曾開價1.68億元求售，由家電品牌Bosch旗艦店、服飾店承租，月租金共22萬元，若以成交價換算，投報率約2.2%。據查，新買家為金緻、旺冠投資公司一起入手，成為近一年來富人區總價最貴店面，目前還是空置狀態。

而該社區住家近1年均價為41.1萬元，最高成交單價達44.43萬元，釋出量也不多。

▲正對凹子底森林公園的樓店，這類豪宅型店面與一般樓店不同，買家大多為高資產群。（圖／記者張雅雲攝）

東森房屋農十六店店長蔡明家表示，農16特區是高雄傳統豪宅聚落，尤其是正對凹子底森林公園的樓店，這類豪宅型店面與一般樓店不同，買家大多為高資產群，若沒特殊需求，會以長期持有為主，因此釋出量也不多，供給相當稀少，區域成交行情落在55~65萬元間，該店面入手價也算是符合行情。

買家大多鎖定當地社區消費力強的頂端客層，因此，也能吸引資金雄厚的業者或高端租客入主，也讓這類豪宅店面更具創價實力。

蔡明家表示，未來農16店面還可串連富邦BOT、聯上開發案的商業效益，具備地段商業性高、集客力佳等特色，店面價格也更具支撐力。

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