房屋總價太低「服務費有低消」　鄉民怒懟房仲黑文化





▲仲介服務費最高抽房屋總價6%。（示意圖，與本文無關／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／台北報導

仲介服務費最高抽房屋總價6%，但卻有鄉民踢爆，由於房屋總價太低，房仲要求「低消服務費」。不具名的房仲業者坦言，針對超低總價、若又是地段偏僻的冷門物件，確實會發生這種狀況，但這就是市場機制。

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網友在臉書社團發文，由於自己要買的房屋總價很低，下斡旋金時被房仲要低消，總價150萬元得收5萬元服務費，「請問這樣合理嗎？而且政府不是有規定，買賣服務費加總不超過6%，但房仲為何一直堅持可以收低消？」

話題一出，引發熱議，網友紛紛留言「第一次聽到服務費有低消的，趕快換房仲吧」、「拍個名片來看一下，讓大家長長見識」、「那就換人，我就付過3萬」。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，依內政部《不動產仲介經紀業報酬計收標準規定》，房仲向買賣雙方收取的報酬總額，不得超過實際成交價的6%或一半月的租金，而這是主管機關規定的固定收費上限。

依目前交易慣例，買方大多付1~2%、賣方付3~4%，不過詳細比例或金額，仍是依雙方約定為主，僅是不要整體超過6%即可。

針對本次個案來說，徐佳馨說：「此次交易案例總價約150萬元、房仲向買方收取5萬元，換算約是總價金的3%，雖稍高於過往買方交易慣例，但整體酬庸金額是否違法，還是要看賣方酬庸金額為定。」

▲針對超低總價、若又是地段偏僻的冷門物件，確實有房仲會要求超過6%的「低消制」。（示意圖，與本文無關／記者鄺郁庭攝）

不具民的房仲表示，針對超低總價、若又是地段偏僻的冷門物件，確實有房仲會要求超過6%的「低消制」，但直營店會有嚴格規範，所以應都是加盟店。

他說，其實這就是市場機制，太冷門的標的沒有仲介接，就可能被抬高服務費，「實務上超過6%的部分，可能會走私下紅包的方式，或開顧問費發票。」

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