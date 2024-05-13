怕電費爆炸「熱到32度」也不敢開冷氣！他收帳單卻傻眼了：可悲

▲原PO抱怨電費太貴。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

面對夏日的酷熱，最享受的一件事，莫過於在冷氣房當中吹冷氣，一名男網友表示，天氣漸漸變熱，房間溫度32度，但仍不敢開冷氣，因為租屋電費1度5元，擔心開冷氣會讓電費爆炸，生活得很辛苦，每月平均用電卻高達145度，收費700元，忍不住怒吼「活得不像人」。

男網友在Dcard發文，「租屋電費，活得不像人」，房間溫度32度，已經熱了好幾天都不敢開冷氣，「雖然電費是公認的1度5塊，但算過就知道太貴了」，去年9月入住，主要用電是小冰箱、洗澡電熱水器、電腦，平常都在公司上班，假日也會跟朋友出去，在房間的時間很少。

他坦言，台北寒流來時也不敢開暖氣，「只能縮緊身體躲在被子裡 」，在最熱的時候，一個月也只敢開3、4次冷氣。他一直很節約用電，不亂開電燈，不用電腦就關機，一個月只用145度電，但電費仍高達700多元，「在30幾度的房間只開電風扇，暖氣根本不敢用，活得超級痛苦 」。

他崩潰喊，希望房東可以每個套房獨立電表獨立收費，「活得那麼辛苦，還要被剝削，用100度的電，要付超過1500度電級距的費用，簡單講就是可悲，租屋不被當人看」。

對此，網友深有同感，「所以我最近看了好多屋子，最後選獨立套房，獨門獨戶，有自己的門牌信箱，直接收台電帳單自己繳水電瓦斯費」、「就是覺得一度5、6塊根本吃人，等我把房屋整理好，招租時絕對用台水台電計算，再附上節能冰箱和冷氣」。

還有網友指出，「熱水器真的不用要關」、「貴的並不是冷氣，而是小冰箱跟電熱水器」、「冰箱是吃電怪獸，冰箱停了就差滿多的」、「我這邊一度電6元！回到家我還是開冷氣26度，每天大概開到凌晨2-3點，假日有時候就會開全天，還有小冰箱（還有雙門冷凍庫的那種）跟瞬熱熱水器，一個月差不多130度左右，房間6坪小小的」、「熱水器沒有要用就不要開，甚至夏天可以完全不用開，冷氣看你怎麼開吧，我自己就26度定時+電風扇，電費根本沒那麼誇張」。