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塞了14年！74線接國1通車　西北屯＋大雅居民都歡呼

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲國道1號增設銜接台74線系統交流道工程歷經4年施工，下午5點大雅系統交流道正式通車。（圖／翻攝自高公局）

記者陳筱惠／台中報導

國道1號增設銜接台74線系統交流道工程歷經4年施工，下午5點大雅系統交流道正式通車，正式終結「長年紅標」的塞車路段，專家認為，交通是房地產發展的重中之重，該路段通車最高興的莫過於西屯區、北屯區、大雅區居民。

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台中大雅系統交流道為國1、台74線交流樞紐，過去民眾南下行經此路段想要銜接74線，必須先下大雅交流道經過平面道路中清路才能再往74沿線行駛，不僅中清路，更導致環中路（松竹路、崇德路段）車流時常壅塞，影響西屯、北屯、潭子、大雅等交通路況。

在地民眾塞了14年的車、該工程終於在經過4年興建期後通車，台中市政府預估，通車後從國1到74崇德匝道可省下26分鐘、至西屯匝道預估省下20分鐘，最重要的是能打通台中「3環，國道1、3、4號及台74線，組成的外、中、內環路網。」

▲▼台中,大雅區,土地,遊覽車,停車場,地價,房市,大雅房市 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲國1接74線，受惠區域包含西屯區、北屯區、大雅區。（圖／記者陳筱惠攝）

台中市建築經營協會市調資訊主委白洪章就分析：「該路段的通車代表著台中的公路網一大里程碑，受惠區域包含西屯區、北屯區、大雅區，最顯著的就是以74線為主要交通網的北屯區。」

白洪章表示：「交通建設一向是房地產的發展引擎，打通交通網絡，民眾購屋選擇多半依照工作、住家2點的行車時間為首要考量，但如今房價高漲，更加便捷的交通網能縮短時間差，也將帶動周邊房市走向。」

▲▼ 大雅房市。（圖／記者陳筱惠攝）

▲在地業者認為以房地產外溢效應來說，過去相對被忽略的大雅區，有望轉骨被看見。（圖／記者陳筱惠攝）

另外，金滿意不動產水湳愛買店郭宸緯則分析：「除了西屯區、北屯區外，過去由大雅往西屯水湳的主要幹道中清路，也會因此減緩車潮，當平面道路車潮同樣被舒緩，更容易帶旺大雅房市走強，以房地產外溢效應來說，過去相對被忽略的大雅區，有望轉骨被看見。」

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關鍵字：大雅交流道台中交通西屯區北屯區房地產74線國道1號中清路崇德路北屯大雅西屯

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