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萬華43年「情色聞名大樓」房價創新高　頂樓套房站5字頭

▲▼ 鑽石大樓 。（圖／記者項瀚攝）

▲被稱為淫窟的萬華「鑽石大樓」，頂樓套房以520萬元交易，單價50.7萬元創新高。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

被稱為淫窟的萬華「鑽石大樓」，由於出入相當複雜，使得當地住戶苦不堪言。不過，該社區套房戶以520萬元交易，換算單價50.7萬元，創下新高，也是社區多筆交易中首見5字頭。

《地產詹哥老實說》EP205／多做一動作！賣房價差數百萬　打破「陽台補登」3大錯誤迷思

萬華「鑽石大樓」以情色行業聞名，甚至被形容是淫窟，據報導樓內多有一樓一鳳，以年輕外籍女子敢玩為特色，眾多嫖客光顧，出入複雜，還上過不少與黑幫有關的社會新聞版面，先前就傳出當地住戶苦不堪言。

但觀察近期實價登錄，「鑽石大樓」11層頂樓戶以520萬元成交，為10.2坪套房，換算單價達50.7萬元，創下社區新高，也成為該社區多筆交易中，首次5字頭交易。

住商不動產西門捷運加盟店東劉家豪表示，「鑽石大樓」屋齡43年，位於康定路、靠近桂林路一帶，距離捷運龍山寺站與萬華車站不遠，生活機能不錯，但社區環境確實頗亂，成交單價50萬元其實已比西門站周圍便宜1~2成，算合理價位。

劉家豪認為，自住客基本上不會選擇「鑽石大樓」，由於套房低總價，不用增加太多預算，就能買到環境更好的社區，所以買方以特殊置產客居多，聚焦租金投報，每間估可收到8000~1萬元。

▲▼ 林森北路 。（圖／記者項瀚攝）

▲「春暉大廈」有多家酒店業者進駐，但去年底樓上套房也以每坪72.2萬元創下新高。（圖／記者項瀚攝）

《住展》雜誌企研室總監陳炳辰表示，台北市環境特別複雜的地區，最指標的就是林森商圈，該區特種行業林立，但中古套房大樓房價仍表現相當不錯，像是林森北路、錦州街交叉的「春暉大廈」有多家酒店業者進駐，但去年底樓上套房也以每坪72.2萬元創下新高，首站7字頭。

不過，江湖老司機表示，「鑽石大樓」與「春暉大廈」的抗性程度不同，後者雖然低樓層是酒店，但與樓上住家出入口分開，且樓上套房部分基本上沒什麼人經營特種行業，頂多就是租給林森商圈相關從業人員自住。

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關鍵字：萬華鑽石大樓嫖妓淫窟康定路房價套房林森北路住商不動產

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