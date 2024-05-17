鄉民嘆買房「猶豫一下就買貴」　內行看：月調、週調價不罕見

▲鄉民熱議建商代銷調價，嘆往往晚出手個幾個月，就得多花上不少錢才買得到。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

鄉民熱議建商代銷調價，嘆往往晚出手幾個月，就得多花上不少錢才買得到。房市專家表示，當前市場多頭，確實傳出部分建案月調價，甚至週調價的操作，不過代銷業者強調，現在市場也沒好到一日三市的條件。

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近期新案房市熱，不少網友在社團裡討論，因為晚出手幾個月，就得花了多少錢，議論起目前建商代銷調價的操作。有人認為，現在的市場沒有好成這樣，這種短期調價言論都是在帶風向，但也有不少人認同、並表示親自感受到調價不等人，也不手軟。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，當前房市多頭，交易量、價格都頗為強勢，尤其是小坪數、低總價產品更是搶手，「觀察部分建案由於去化速度快，出現每月調一次價格，甚至每週調一次也有。」

因此，何世昌建議，若是自住需求買方，看到喜歡的案子、價格也負擔得起，不要猶豫太久，或是堅持要等該批實登出來，「因為數字出來已是2個月後的事，屆時再買可能又被調價了。」

▲建商代銷調價是依循銷售成數，不是所有業者都會調。（示意圖／記者項瀚攝）

創意家行銷襄理古明峻表示，建商代銷調價是依循銷售成數，不是所有業者都會調，有些就是始終如一價格順順賣，但有些是一開案賣太快，建商認為賣太便宜，低於市場行情，因此要求代銷調價。

古明峻觀察，目前業者調價的狀況沒有很誇張，市場沒好到一日三市的條件，「比較常見的是，建商代銷銷控，第一波賣低樓層，接著才賣高樓層，單價自然較高，而這可能也讓民眾誤會是調價。」

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