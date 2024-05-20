國際商工、中山國小不養蚊了！　新用途曝光「周邊房價只要2字頭」

▲國際商工舊址1.46公頃校地，將作為中山大學新設的醫學院籌設使用。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

受少子化衝擊，小學、私立大專院校等倒閉潮擴及全台，高雄近期有2家學校的閒置校地出現新解方。國際商工、中山國小分別將做為中山大學校地、以及老人照護的全齡共榮園區，專家表示，校區位置精華，周邊房價2字頭CP值高。

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國際商工是高雄老牌私校，自1956年搬到三多路現址，已有60多年歷史，2022年8月退場停招後，校址閒置1年多，此外，鼓山區中山國小2016年遷校後，則是變更為機關用地，2校舊址均位於精華地段，不少在地人十分關注未來發展。

高市府近期宣布國際商工舊址1.46公頃校地，將作為中山大學新設的醫學院籌設使用，培育南方醫療人才，這也是大高雄第一所國立醫學院。

而中山國小舊址總面積4.6公頃，2棟舊校舍規畫住宿式長照機構、團體家屋、日間照顧中心、失智社區服務據點、巷弄長照站等，提供社區醫療及居家服務，日間照顧中心預計2026年6月底前營運，住宿式長照機構2029年6月底前營運。

▲高雄2間閒置校舍周遭房價。（ETtoday製表）



根據《樂屋網》統計2校周邊房價顯示，2校房價近3年都出現上漲，不過公寓、華廈、大樓的均價還有2字頭的親民價格。

《樂屋網》調研中心經理洪安怡分析，國際商工位於輕軌五權國小站旁，往北有高雄師大、文化中心，靠近文化中心生活圈，往東走可抵達衛武營，算是生活機能相當完整，發展成熟的南高雄生活圈，區域以中古屋交易為主，房價也是逐年穩定成長，近3年房價已有約3成漲幅。

高雄市不動產仲介經紀商業同業公會副理事長葉誌螢表示，舊中山國小屬於內惟生活圈，區內有不少屋齡超過30年的社區，屬於傳統舊聚落，雖然鄰近豪宅聚落美術館特區，但早期中間有鐵路阻隔，限制發展，在高雄鐵路地下化後，內惟房價也逐年攀升。

相較美術館大樓動輒4~5字頭，內惟仍有價格優勢，買方可用低總價入住北高蛋黃區，屋主開價陸續站上3字頭，以至買氣出現觀望，近年成交量略為下跌。

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