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前後任總統就職房價變化大　新竹縣市4年漲近9成最劇烈

▲▼ 看房 。（圖／記者項瀚攝）

▲觀察近4年七都新案漲幅，新竹以成長88%居冠。（示意圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／綜合報導

一表看近2屆520的新建案價量，七都平均價量成長約5成左右。其中，房價漲最少的台北市也有35%增幅，漲最兇的是新竹地區，直逼9成，竹東、湖口、寶山等蛋白區都屢創天花板行情。

《地產詹哥老實說》EP205／多做一動作！賣房價差數百萬　打破「陽台補登」3大錯誤迷思

《591新建案》比較近2屆新政府上任當年的新案價量，發現七都進場個案741件，較過往增加近1成，變化幅度不算大。不過，房價在2020年時單價僅35萬元，2024年每坪卻飆升至52萬元，4年間共增加17萬元，平均每年漲4萬多元，年成長直逼5成。

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲六都、新竹近兩次520新案價量變化整理。（表／記者項瀚製）

回顧近2屆新政府上任，全球均面臨疫情、地緣政治等挑戰，但不變的是台灣經濟表現相當突出。《591新建案》新聞公關組主任畢務潔表示，現階段除股市大盤攻破2萬新高，房市也是「乘著噴射機」突破天際。

畢務潔說：「尤其在329檔期、Q1等新案拉抬下，價量可說一路堅挺。隨著目前經濟展望樂觀，再加上新青安房貸等政策利多號召，今年市場應該還是持續沸騰。」

▲▼ 。（圖／記者項瀚攝）


▲進一步觀察各縣市，台北市漲幅最小，但4年也上漲了35%。（表／記者項瀚製）

進一步觀察各縣市，台北市漲幅最小，但4年也上漲了35%，當前新案單價已逼120萬元大關。畢務潔說，除了通膨及熱錢湧進，將蛋黃區豪宅等層峰產品定錨在高點，包括北士科重劃、危老都更等重建議題加入，都是支撐價格持續飆高的主因。

創意家行銷專案經理古明峻表示，北士科第一案出現在2022年，之後有許多建案推案，目前成交單價達120萬元行情，此外在蛋黃區的指標建案如「富邦藝庭」、「耑岫」、「鑄慕」等案更是達200萬元價碼，拉抬今年北市新案均價。

漲幅最高的是新竹縣市，成交單價高達88萬元。畢務潔指出，雖然新竹推案數最少，但房價在竹科等高收入族群帶動下，不只精華區漲翻天，連竹東、湖口及寶山等蛋白區，都在指標案領漲下締造天花板行情。

至於中南部地區，推案個案數都呈現萎縮，微幅下降4~8%，但價格上漲5~6成。

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關鍵字：新建案房價預售591新建案漲幅推案量

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