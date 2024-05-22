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能源大老2.3億現金買大直豪宅　前屋主帳面大賺4839萬

▲▼ 大直豪宅 。（圖／記者項瀚攝）

▲「西華富邦」中樓層以2.38億元交易，前屋主持有8年多，竟大賺近5000萬元。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

大直豪宅「西華富邦」中樓層以2.38億元交易，前屋主持有8年多，竟大賺近5000萬元，相當驚人。經查，買方應與永鑫能源的大股東有關，該公司大有來頭，曾與雲豹能源一起遭點名，與民進黨新潮流的關係不一般。

《地產詹哥老實說》EP205／多做一動作！賣房價差數百萬　打破「陽台補登」3大錯誤迷思

最新實價揭露，大直指標豪宅「西華富邦」18樓戶以2億3880萬元交易，換算單價高達210萬元，驚人的是，前屋主持有8年半，獲利高達4839萬元，增幅達25%，並無備註關係人交易。

經查謄本，買方為湯姓自然人，以無貸款買進，財力雄厚。他戶籍登記在內湖一處社區，該處也是「寶詠投資公司」的登記地，負責人是湯孟翰，即為永鑫能源大股東，而該公司過去也被爆出與雲豹能源一樣，捐款對象「新潮流」色彩鮮明引發討論。

聯勝房屋專任委託部經理陳泰源表示，「西華富邦」樓高共42層，近期33~36樓單價落在210~220萬元，而中低樓層單價行情不超過200萬元，但本次18樓一舉成交到210萬元，前屋主大賺近5千萬元，實在令人感到驚訝，完全是出乎意料的價格，不排除附帶裝潢等附加價值的可能性。

陳泰源指出，放眼大直市場，仍以總價3000萬元左右國宅、軍宅為主，豪宅買氣沒有明顯提升，且價格走勢還有些疲弱，尤其是屋齡較高的物件，像是「帝景水花園三期」3樓戶在今年以每坪144萬元交易，創社區新低。

▲▼ 大直豪宅 。（圖／記者項瀚攝）

▲「帝景水花園三期」3樓戶在今年以每坪144萬元交易，創社區新低。（圖／記者項瀚攝）

不過，東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，近來股市創高，高資產族群獲利了解後，資金滿手，房地產兼具自用與抗通膨，成為資產配置的好去處，市場出現股轉房現象，高價宅交易量買氣稍為提升，但日前520就職，多少也讓有錢人擔心地緣政治風險，買氣是否持續延續值得關注。

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關鍵字：西華富邦大直豪宅大賺新潮流綠能能源帝景水花園永鑫能源

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