台北市10年流失21萬人　房價漲勢六都吊車尾

▲一表看近10年六都淨遷入人口、房價變化，台北與高雄人口流失。（圖／記者李毓康攝）

記者項瀚／綜合報導

近10年台北、高雄淨遷入人口下滑，其中台北減少21.3萬人，房價漲幅也僅17%，為六都之末。而高雄減少1.4萬人，但房價漲幅高達64%，僅輸給台南的89%，南二都房價成長在六都中較為強勁。

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觀察10年六都累計淨遷入人口數與房價，台北市、高雄市淨遷入人口為負數，分別下降21.3萬、1.4萬人，而成長最多的是桃園，增加19.7萬人。房價部分，台二都漲勢最兇，分別增加近89%、64%，台北市則為17%最低。

▲六都淨遷入人口與房價統計整理 。（圖／住商提供）

南二都雖說人口增幅不比桃園等新興城市，不過「人沒來，錢卻來了」，房價漲幅居六都冠亞軍。住商機構高屏澎區協理林祺博分析，南部各縣市常因就業機會與房價變動，而人口互相遷移成長，而房價漲幅兇猛的原因有2。

首先，南二都過去房價長期處於低檔，房價維持1字頭許久，因此相對漲幅空間大。第二是，南二都近期吸引高科技產業進駐，為區域帶來高收入的科技新貴移入，進而推升在地房市發展前景。





▲台北市房價高，年輕人薪水跟不少，可明顯看到「脫北」現象。（表／記者項瀚製）

至於北台灣，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，由於台北市房價高，年輕人薪水跟不少，可明顯看到「脫北」現象，而新北市房價也逐漸攀高，進而受惠最深的就是桃園地區，人口外移趨勢難解。

此外，曾敬德說，軌道經濟、地方建設都帶動桃園地區房市成長，包括桃園區內的捷運建設如火如荼，區內還有許多大型重劃區，受年輕人喜愛，另外TPASS的CP值高，加深脫北者在機捷沿線買房的需求，還有高鐵青埔站除了吸納北市客，還拉到部分房價漲高的新竹地區。

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