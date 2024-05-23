每坪95萬！新店史上最高價出現　前手買進5個月「每坪加6萬賣」

▲新店史上最高價出現，區公所旁指標社區「創新殿」高樓層每坪飆上95.2萬元。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

新店史上最高價出現！區公所旁指標社區「創新殿」高樓層每坪飆上95.2萬元，值得關注的是，前屋主入手僅短短5個月，每坪就加價6.3萬元成功脫手。在地房仲估計，新店明年就將突破百萬元大關。

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近期實價揭露，新店指標社區「創新殿」高樓層戶以3180萬元交易，換算單價高達95.2萬元，創下新店實價登錄以來最高單價。值得關注的是，前屋主持有僅5個月，每坪就加價6.3萬元成功脫手。

據知情房仲透露，前屋主入手後本打算收租，投入不少成本裝潢，但之後決定出售，若扣除裝潢、仲介服務費等成本，賣方可能只有小賺10~20萬元，甚至平轉都有可能。

在地房仲、央北重劃區專家「新店阿緯」表示，「創新殿」屋齡3年，擁冠德建商品牌加持，位於捷運新店區公所站旁，生活機能完備，若排除裝潢價值，高樓層成交行情達90萬元上下，算是新店相當高的價碼。

新店阿緯指出，新店有3大高價區段，除本次創價的區公所商圈，還有隔壁的五峰重劃區，過去區內指標社區「琢青」以每坪94萬元交易，但實價登錄上沒出現。另外，央北重劃區也出現9字頭成交，包括「潤泰央北」和「國美中央新村」。

新店阿緯說：「新店房市供不應求，在精華地段與建商品牌的加持下，估明年就會有個案成交突破百萬元大關。」

▲永和預售案「頂溪大苑」最高成交97萬元。（圖／記者項瀚攝）

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，新北市房價表現最凶悍，屬第一圈的板橋、新店、永和、三重。其中，板橋房價已創下百萬大關，新板特區豪宅案「勝輝一邸」每坪最高121.5萬元，而永和與新店旗鼓相當，先前永和預售案「頂溪大苑」最高成交97萬元。

三重最有可能創價的，就是三重左岸、捷運三重站一帶，未來潤泰、元利等指標建案都將陸續推出。

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