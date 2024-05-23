每坪都賣34萬！　高雄熱門預售案驚見「蛋黃、蛋白區同價」

▲高雄5大熱門預售案，出現橋頭、新興區新案成交均價都是34萬元的現象。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台積電帶動北高房價大漲，根據統計，高雄5大熱門預售案多集中北高，其中以「孟學苑」居首，交易量、均價都居冠，而上榜的橋頭區「郡都橋科大極」，竟然與新興區「崑庭敦品」，均價都是34萬元，出現蛋黃、蛋白區同價的現象，連在地人也驚呆。

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根據僑馥建經統計2023年12月至2024年1月高雄預售案交易量，發現高雄前5大熱門新案，分別為「孟學苑」、「郡都橋科大極」、「高大之森」、「悦讀時代」、「崑庭敦品」，其中有4案均位於北高，南高僅1案進榜，且成交均價都站上3字頭，特別的是，竟然出現北高外圍的橋頭區、與高雄傳統蛋黃新興區的熱門新案，成交均價都是34萬元的現象。

耕揚廣告總經理蔡宸祐表示，以往橋頭、楠梓都屬於高雄蛋白區，但在台積電宣布到高雄設廠後，房價一飛衝天，連帶買氣也暴增，近年熱銷案多分布在楠梓、橋頭，預售案甚至出現最高4字頭的成交價，成交速度也很快。

大高雄不動產開發公會理事李汪成認為，高雄近年出現離科學園區愈近，房價漲幅愈高的現象，楠梓、橋頭都是受惠產業效應，加上科學園區的員工收入較高，又有外地置產客湧入，多認為基期仍低，對價格接受度也高。

▲高雄預售交易分布與5大熱門建案。（ETtoday製表）

隨北高外圍區域的新案成交價站穩3字頭，蔡宸祐分析，比價效應下，連帶南高生活機能不錯又近市中心的區域，也出現房價挑戰4字頭，在房價全面跟漲後，購屋族只能逐漸接受4字頭新開價。

此外，近期股市大漲，房市也跟漲，加上全球通膨不斷，各項成本也提升，李汪成說：「以總價來看，北高外圍2房約1000萬元、3房1500萬元內，是成交速度最快的產品。」

市中心則是因單價提高，坪數也跟著下修，若主力總價控制在2房總價1200萬元、3房1700萬元，購屋族接受度較高。

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