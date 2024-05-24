內政部指「碳費影響建築成本小於1%」　業者疑：怎麼算的

▲營建業認為淨零排碳議題，將導致營建成本增加15％~30％，產業與官方數據1%相差巨大。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

日前內政部發布新聞稿，呼籲業者「不要以碳費徵收為由哄抬房價」，並強調碳費對建築成本影響小於1%，引發議論，也不少民眾好奇徵收碳費究竟會不會影響房價？今（24）日大台中不動產開發公會理事長王至亮在「台灣永續論壇建築講座」記者會上表示：「影響絕對並非官員所言小於1%。」

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1月時內政部指出，經評估，碳費影響混凝土成本增加約3.2%、鋼筋成本增加約2.8%，而鋼筋混凝土材料成本約占建築總造價30%，「因此，以一般鋼筋混凝土建築而言，碳費對建築成本影響約為0.9%，不致造成房價上漲。」

面對營建業認為的成本將影響15％~30％，產業與官方數據相差巨大，內政部更呼籲業者「不要以碳費徵收為由哄抬房價」，對此，王至亮認為內政部的計算模式僅針對「稅費」，他也指出：「目前碳費費率仍懸而未決，內政部算法從何而來，不得而知。」

建材業者、寶勝開發有限公司副總王琮凱表示：「業界其實跟著法規走，台灣營建業面對多地震、潮濕、多雨的氣候，演變出的規範其實相當嚴格，目前對於淨零碳排議題，多數業者確實摸不著頭緒，該怎麼做、該如何做？」

▲大台中不動產開發公會理事長王至亮（右）表示業界對於「碳焦慮」情況加劇。（圖／記者陳筱惠攝）



就他所知：「不少業者已經開始針對淨零碳排改變建材的生產模式，如混凝土業者調整、改變配方，建材業者找尋綠建材認證標章等，這些無形的成本比起過去都將增加2成左右。」

目前營建業對於「碳焦慮」的情況加劇，王至亮進一步解釋：「淨零碳排對建築業的影響，不只是表面上的徵收碳費，還包括產業力求減碳投資新技術，使用成本較高的綠建材等，這些額外成本最終還是會回歸房價。」

大台中不動產開發公會呼籲政府，盡快設定碳稅費率以及明確規範，另外也建議綠色金融3.0能夠比照危老都更，讓開發商貸款成數達8成。針對消費者部分，則建議對於選擇「永續建築」的購屋族，提出更優惠貸款獎勵。

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