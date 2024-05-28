老公堅持買「1高價家電」　拒裝日牌冷氣！全場傻了：會後悔

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫Pakutaso，下同）



記者朱祖儀／綜合報導

不少夫妻婚後會一起買房，但房子該裝潢成什麼風格，或是該添購哪個家具，總容易出現意見分歧的狀況。一名人妻就說，最近因為要買哪個家電，和老公發生爭執，因為她想改善睡眠品質，就想買日牌冷氣，但老公為了買30多萬的音響，拒絕選擇日牌冷氣，讓她相當傻眼。文章曝光後掀起討論。

原PO在Dcard發文表示，因為和老公都喜歡工業風，所以前期裝潢風格很快就決定了，但到了選家電時，因為他們的預算有限，所以必須要有所取捨。一開始選冷氣，設計師推薦日牌冷氣，她看到功能不錯後也很心動，不過老公的反應卻很大，認為國產冷氣就很好了，不一定要買日牌冷氣。

但原PO認為，自己只打算裝在臥室就好，且2人未來有生小孩的計畫，感覺日牌冷氣的功能比較全面，加上她很怕熱、睡眠品質也不好，之前就因為冷氣太吵睡不好，所以才非常在意冷氣的舒適度。

她後續詢問老公反對的原因，才知道是因為對方想趁搬家的時候，買一套好的音響，約要花30多萬，所以不想選擇日牌冷氣。她聽到後相當傻眼，「這都可以買幾台冷氣幾台家電了？」且音響價格直接佔掉他們的總預算近30%，讓她氣得想直接逃回娘家，也好奇「想問問各位哪個比較值得買呢？」

網友看到後留言幾乎一面倒，「不能先預留音響位置，裝完冷氣再存滿音響的錢嗎？冷氣每晚都一定要吹…很急需」、「第一次聽到有人搬家是要先換音響的，接下來要進入夏天了，沒有冷氣，他是要滿頭大汗地聽嗎？」「夏天要到了～當然是先換冷氣啊，請先生音響再等等吧，不然大熱天的真的會後悔」、「不用說當然是冷氣吧，冷氣是必需品，音響是奢侈品，要買音響叫他自己付錢」、「叫老公別鬧了= =音響又不會每天用，冷氣才是最必備的家電好嗎？而且有用過好的冷氣就知道舒適度差很多」。