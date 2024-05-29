新竹大火引關注　全台近2萬件火災數字曝光





▲統計2023年至今年3月，全台共發生2萬3374件火災。（示意圖／記者楊漢聲翻攝）

記者項瀚／綜合報導

日前新竹大火引發各界關注，統計2023年至今年3月，全台共發生2萬3374件火災，但新竹縣市基於新建案較多，社區消防設備與管理較有保障等因素，僅發生550件，為七都中最少。另外觀察全國火災原因，占最大宗的是燃燒雜草、垃圾。

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內政部統計，全國2023年至今年3月為止，共發生2萬3374件火災，新竹縣市、台北市屬最少發生火災的縣市，分別為1570、550件。

▲新竹縣市火災件數相對較少。（表／住商提供）

住商不動產企研室執行總監徐佳馨表示，新房在建築設計上較符合消防法規，社區消防設備與管理也有保障，因此新建案較多的新竹縣市，自然為七都中較少遇火災的縣市，與最多的新北相差4倍。

而台北市雖老屋多，不過北市對於焚燒紙錢等行為有管制，且民眾屋內常設置住宅警報器、滅火器等設備，祝融之災反而相對少。至於新北市，除了老屋多，更是幅員廣闊，使得火災次數高居不下。

▲發生火災前5大原因中，燃燒雜草、垃圾」占比達31.4%位居冠軍。（表／住商提供）

細看內政部統計，發生火災前5大原因分別為「燃燒雜草、垃圾」、「電氣因素」、「遺留火種」、「菸蒂」及「敬神掃墓祭祖」，占整體八成，其中尤以「燃燒雜草、垃圾」占比達31.4%位居冠軍。

內政部消防署資料指出，若是針對獨立住宅、集合住宅，近5年火災件數明顯下降，2019年為6166件，2023年下降為3528件，進一步觀察火災原因，幾乎是以爐火烹調、電氣因素占大宗。

大家房屋企研室公關主任賴志昶補充，一般自住客若有房貸，會由銀行強制投保住宅火險，理賠範圍包含建物本身、裝潢及動產等損失，甚至包含臨時住宿費用、搬遷費用等。

此外，該保險不僅保障火災，例如火山爆發、洪水等天災人禍，依據產險公司不同，也可能在承保範圍。不過，賴志昶提醒：「該險所理賠的房屋重置成本，是依據建物本身造價與裝潢價值，並不包含土地，與一般民眾認知的房價會有不同程度落差。」

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