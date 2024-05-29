台中預售豪宅賣贏成屋　在地曝市況：年輕買方變多了

記者陳筱惠／台中報導

台中市總價超過4000萬元的預售住宅大樓交易，2023年至今合計519筆；成屋豪宅合計233筆。增加區域以西屯區最多、北屯區次之。至於誰在買？房仲觀察，七期買盤有年輕化跡象。

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▲房價高漲與坪數縮減兩股趨勢同步拉扯，造成市場上出現「豪宅混淆現象」，不少新案以「高單低總」擴大市占率。（圖／記者陳筱惠攝）

實價揭露，2023年至4月10日，台中市總價超過4000萬元的住宅大樓交易，預售類合計519筆、成屋類合計233筆，預售豪宅衝出新高量，超越成屋2倍。近1年多來，唯有「陸府續森」、「忠泰老佛爺」入列億級豪宅，而「豐邑PARK ONE」則是以單價95萬元，奪下單價王。

▲台中4000萬元以上房屋物件交易筆數。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章指出：「觀察台中市高價市場的微妙變化，包括從七期擴散到單元二、水湳、14期等低密度區域，以及產品差異性與綠化比例都是關鍵因素。」

▲台中4000萬元以上預售屋交易總價排行。

位在北單元二、緊鄰七期的「陸府續森」規劃58~108坪產品，主力產品帶落在58~68坪，該筆億元成交為高樓層特殊戶別，加計車位共129.1坪，因而總價走高，換算單價87.9萬元，與七期行情相符。

即將進入交屋階段的「老佛爺」，產品規劃61~69坪、70~79坪、以及高樓層合併戶別，該筆總價1.06億元，入列近 1年來最高總價預售豪宅，單價64.1萬元看起來相對親民。

▲台中豪宅誰在買？房仲觀察近期新興行業如網紅、微商、電商等年輕族群有增多趨勢。（圖／記者陳筱惠攝）

預售買氣大於成屋，七期資深房仲廖香婷表示：「豪宅限貸令未解，購入成屋短時間要拿出2400萬元以上現金。但預售屋在金流規劃上具優勢，可在建案興建完工前分批支付，讓高資產族有多餘時間分配資金。」

多數業者皆認為台中市4000萬元以上物件，其實已經不算是豪宅，但對於一般民眾來說，仍是相當遙不可及，預售交易暢旺，到底誰在買？

廖香婷說：「基本上，預售屋因爲坪數設定室內大約落在40~50坪左右，依然得是自營商以上等級的老闆、企業二代，近期則是新興行業如網紅、微商、電商等年輕族群有增多趨勢。」