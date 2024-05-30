「北海岸鬼樓」2樓套房80萬交易　在地人：投客動起來了





▲「海灣新城」海景別墅社區被稱為北海岸鬼樓。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

被稱為北海岸鬼樓的「海灣新城」海景別墅，拉皮翻新後，出現多筆1樓店面戶交易。今年該社區首見交易，2樓套房總價僅80萬元。在地屋主認為，買方出手有2種可能性，「不是度假自用，就是投資置產，近期已有2~3位房仲服務到我們這了。」

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過去《ETtoday新聞雲》曾闡述「海灣新城」45年興衰歷史、以及20年住戶的心聲（報導連結在文末）。2022年3月新北市府斥資千萬，替社區拉皮，8月完工後外觀煥然一新。

觀察實價登錄，拉皮完工後，「海灣新城」開始出現多筆交易，其中有多筆是1樓店面戶，原因是1樓屋況普遍較佳，且具有店面效益，統計2023年共有7筆店面交易，最高成交單價來到18.6萬元，創實價登錄新高，總價則為330萬元。

當時就有住戶表示：「雖然拉皮只是『金絮其外』，2樓以上絕大部分戶別仍無法住人，但由於外觀煥然一新，仍明顯提升整體店面價值，店家也一間間陸續開幕。」





▲「海灣新城」在2022年進行外觀拉皮工程。（圖／記者項瀚攝）

然而，最新實價揭露，今年「海灣新城」首度出現交易，但不是店面戶，而是2樓套房以80萬元交易，權狀17.8坪，總價80萬元。

記者聯繫在「海灣新城」握有多戶的王先生，他說：「現在這裡已開了4~5家店，包括咖啡、簡餐、牛肉麵、港式點心、藝術品工作室、設計師工作室等等，但都是在1樓。」

本次出現2樓戶套房交易，王先生說：「有2種可能，首先是買來度假自用，不然就是買來投資置產，以很低的價格成本，期待未來社區重生，據我所知，已開始有2~3位房仲服務到我們這裡來了。」

成寓設計總監Simon表示，近年隨工料雙漲，裝修成本高，若針對屋況很差的物件，甚至要重新補漿的話，每坪20萬元都有可能，加上該社區地遠偏，願進場的工班不好找，成本也恐怕更高，建議想買來自用度假的消費者，要先評估裝修成本。

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