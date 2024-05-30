同學收租170萬「25歲跑去當房仲」　真相驚呆！他曝：不是去上班

▲同學當房仲不是為了討生活，而是尋找投資標的。（示意圖／記者周宸亘攝）



網搜小組／劉維榛報導

「大家會不會很羨慕田僑仔同學？」一名網友透露，同學每月收租170萬，但沒因此荒廢人生，甚至跑去當房仲，原因讓原PO驚呆，「不是去上班，只是為了尋找投資標的，繼續買繼續收租！」文章曝光後，網友反勸原PO認命一點，「羨慕又能怎樣？怨天尤人也不會讓你變成田僑仔！」

一名男網友在Dcard表示，他其實很羨慕一位同學，家裡財力雄厚，「是台北市的田僑仔」，25歲年紀輕輕就晉升包租公，「他跟哥哥還有兩個堂弟，能繼承的遺產，一個月收租就170萬。」

據原PO打聽，還不包括爸爸與叔叔的份，「收多少房租他也不知道，好像有聽說一個月是2000多萬，是各2000多萬」，讓原PO下巴差點掉下來。

為了節稅，同學透露這些房產不是個人擁有，而是掛在公司名下，「這樣房租只要繳20%的稅，還請會計師幫忙節稅。」

不過這位同學更妙的是，並沒有整天躺平等租金進帳，原PO驚呼，「他當房仲的目的，不是去上班，只是為了尋找投資標的，繼續買繼續收租！」

對此，原PO感慨人生際遇不同，「我們這些社畜，都不知道活著是為了什麼，該繳的稅一毛都逃不掉，那些田僑仔比企業家的小孩更爽，真的就躺著賺而已。」

底下網友熱議，「羨慕又能怎樣？怨天尤人也不會讓你變成田僑仔，別人過得爽不爽是他家的事，關注自己跟真正重要的人就好」、「你也可以投胎啊，羨慕啥？不會靠自己打拼喔」、「說真的不會欸！這種人生意義在哪？而且會又怎樣？你的意思是嫌爸媽窮嗎？爸媽不夠有錢讓你當社畜了」。