高雄房價直直漲　隆大董座：購屋族有那麼多嗎？

▲隆大營建今（31）日舉行股東會，會中並選出4席董事、3席獨董，董事長由陳武聰(中)續任。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

隆大營建今（31）日舉行股東會，去年營收43.65億元，年減7.39%，會中決議發放現金股利2.2元，創歷年新高。該公司預計Q4將推2新案，總銷53億元。面對下半年房市，董事長陳武聰說：「房價愈漲愈高，購屋族有那麼多嗎？也是一個隱憂。」

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隆大營建董事長陳武聰受訪表示，如果土地可以健康取得，工程造價可以掌握，也不希望房價漲，「未來購屋族有那麼多嗎？這也是一個隱憂。」

陳武聰透露，但目前市場如此，也是無可奈何，像是之前想買的土地2年半前28萬元，現在漲到48萬元，地主沒有議價空間，現階段土地取得相當困難。

▲該公司今年可入帳個案包括「鳳凰頌」、「鳳凰冠」、「鳳凰天畝III」、「鳳凰Villa」等。（圖／記者張雅雲攝）

隆大營建副董事長陳又齊指出，目前房價處於高檔，但看起來還是會續漲，主因是成本一直墊高，包括人事、地價、營建每項成本都在漲，價格不可能出現反轉，至於買氣，一旦台積電2025年開始量產，還會更好。

隆大今日股東會過程平順，會中並選出4席董事、3席獨董，董事長由陳武聰續任。

會中宣布2023年營收43.65億元，相較2022年小幅年減7.39%，稅後純益8.08億，EPS（每股純益）為3.69元，並宣布配發現金股息2.2元，創歷年發放股利新高。2023年度營收主要認列建案為「鳳凰頌」、「鳳凰冠」。

▲2024年隆大推案。（ETtoday製表）

而該公司今年可入帳個案包括「鳳凰頌」、「鳳凰冠」、「鳳凰天畝III」、「鳳凰Villa」等，總銷約61億元。以及今年2月入帳的桃園市大園區建地，總價15.76億元，均可挹注今年營收。

隆大Q4有2個建案將推出，分別是位於楠梓藍田西段案，總銷約28億元，以及燕巢區觀水段案，預計總銷約25億元。外界預估未來2案，開價將在3字頭。

▲人事、地價、營建每項成本都在漲，陳又齊指出，價格不可能出現反轉。（圖／記者張雅雲攝）

至於隆大去年標下的一心一路土地，面積達2124坪，位於亞灣經貿段，地段相當精華，外界十分關心開發期程。陳武聰指出，預計規劃30~40坪輕豪宅，總銷約60億元，預計約370戶，最快明年推出。外界分析，從附近金銀島案預計開價來看，未來開價應有4字頭。

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