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太大又太貴　台中2大百億地上權案雙雙流標

▲▼ 水湳，街景,綠美圖,國際會展中心,地上權 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲水湳經貿園區「經貿段6、8地號」，總面積約1萬1679坪、權利金底價高達93.83億元的地上權案無人投標收場。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

中台灣2024年上半年度最後一日，百億元以上投資地上權設定案，包含七期超過5千坪、權利金底價35.87億元以及水湳1.1萬坪、權利金底價高達93.83億元的2筆個案，都以流標收場，專家認為權利金對業者壓力過高，加上開發規模大，是導致廠商觀望主因。

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台中七期蛋黃區的「惠民段141地號土地」設定地上權招商案，據公告，該案基地5018坪，權利金底價35.87億元、設定70年。經過不斷商討，也因應市場變更投標條件與付款方式，昨（30）日仍是無人投標。

▲▼ 台中,藍線,核定,百億,地上權,招標,重啟,投資,房地產,惠民141,七期,台中商辦 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中七期蛋黃區的「惠民段141地號土地」設定地上權招商案再度流標。（圖／記者陳筱惠攝）

另外位於水湳經貿園區「經貿段6、8地號」，總面積約1萬1679坪、權利金底價高達93.83億元的地上權案，相當受到注目，同樣設定70年，採全街廓開發，成為台中地上權案單價之最的個案，但今（31）日也無人投標，流標收場。

對此，業內人士表示：「雖然權利金低於40億元看似相當划算，但未來投入興建的成本粗估須達百億元，目前台中東、西兩邊已經有三井投資的商場，南邊也有超級娛樂城，七期本來就擁有龍頭百貨，在市政路打通工程完工前，誘因仍不足。」

另外，大家關注度很高的水湳，他則直言：「水湳實際收成期約要落在5年後，加上周邊胃納量並未有數據可參估，加上光權利金就近百億元，呈現『人人有興趣、各個沒把握』，觀望態度相對濃厚。」

▲▼ 水湳，街景,綠美圖,國際會展中心,地上權 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲經貿段6、8地號招商地塊西側就是台中國際會展中心，預計明年開幕啟用。（圖／記者陳筱惠攝）

對此，台灣高力國際業主代表服務部董事黃舒衛分析：「高總價仍為主因，即便拆算下來，七期地上權土地地價約139萬元、水湳地上權土地約80萬元，都低於市價行情許多，但後續貸款條件、開發條件也相對嚴格，養地也不划算之下，都不利於投資者。」

另外，台中水湳經貿園區經貿段6、8地號地上權開發案之所以受到矚目，主要因為台中水湳經貿園區被視為「台中下一個七期百貨商圈」，這2地塊面積合計3.86公頃，過去市場也盛傳新光三越百貨早已將此地視為台中二館的首選。

值得注意的是，經發局2月舉辦招商說明會時，吸引不少「大咖」到場，包括國泰人壽、新光人壽及南山人壽，以及統一集團旗下統流開發、遠東百貨、台糖、興富發、遠雄、國建、新美齊、富華創新等知名零售、百貨及開發商。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中兩塊精華地地上權案招標皆以流標收場。

對此，台中市經發局表示，將參考業界因開發成本高、規模過大的意見，重新評估招商及開發模式，不排除改採6、8地號土地分開同步標售，以降低開發投資成本及開發規模壓力，提高廠商參與投資誘因。

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關鍵字：台中地上權商用不動產流標投資七期水湳招標

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