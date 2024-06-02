永和地標「哈林旗艦店」悄歇業　在地房仲：租金超難估

▲永和頂溪站旁地標「哈林旗艦店」悄歇業，掛上招租布條。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

永和頂溪站旁地標「哈林旗艦店」悄歇業，掛上招租布條，但受委託的房仲相當低調，不願透露租金開價。在地房仲專家分析，該店面人潮量非常大，但坪數太大，價格非常難估，概抓在每月30~50萬元。

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「哈林永和頂溪旗艦店」在地開業相當多年，靠近頂溪捷運站，為在地地標，但近期卻悄悄熄燈，現場掛上招租布條。記者聯繫受委託的房仲，她相當低調，不願透露相關資訊，僅說哈林是在上月底撤出。

經查《591房屋交易網》，暫無出現該店面的刊登資訊。該店面由2透天合併，但因是未保存登記建物，查無坪數，過去也曾未出現在實價租賃揭露。

在地房仲陳俊宏透露，哈林隔壁棟的透天1樓20坪，但實際都增建到40坪左右，月租落在20~25萬元，而推測哈林增建空間應差不多，也就是1樓就可能有80坪空間。

▲哈林旗艦店為永和地標，廣為在地人知悉，具有相當的集客效應。（圖／Google Maps歷史畫面）

陳俊宏說，哈林旗艦店為永和地標，廣為在地人知悉，具有相當的集客效應，但坪數大、總價高，承租方也相對有限，認為連鎖藥妝業者、百貨業者比較有機會，先前智光商圈也有大坪數合併透天順利出租。

中信房屋頂溪中正加盟店專案經理林勝緯表示，該店面鄰近頂溪捷運站，人流量非常大，但卡在坪數太大，找到下一手租客可能需要一些時間，且租金價碼非常難估，可能落在30~50萬元間。

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