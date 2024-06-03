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「日本人最愛台灣景點」　年租金1440萬！創中區新高

記者陳筱惠／台中報導

曾擊敗台北101、故宮博物館等地，奪下日本人最愛台灣景點的「1969藍天雀客飯店」，日前以月租金120萬元創下中區有史以來最高身價，經查，該旅店於2021年改由敦謙國際集團旗下品牌「CHECK inn雀客旅館」換手經營，目前該集團則在台中坐擁17間分店。

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▲▼中區,藍天旅館,敦謙,租金,創價 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲擊敗台北101、故宮博物館等地，奪下日本人最愛台灣景點的台中「1969藍天雀客飯店」，以月租金120萬元創下中區有史以來最高身價。（圖／記者陳筱惠攝）

「1969藍天雀客飯店」位於台中市中區市府路，擁有超過50年歷史，前身為台中市商會所創立的藍天大飯店，誕生於經濟起飛的年代，卻也因時代變遷，台中站前商圈由盛轉衰，最終步上停業後塵。

直到2016年佳賀資產年買下經營權後，更名為「1969藍天飯店」，聘請宮原眼科的設計師張杏拉皮改裝，重現台灣50年代摩登復古風格，更因工業風與地理位置，被日本旅遊網站票選為最熱門的台灣打卡景點，擊敗台北101、故宮博物院等。

▲▼中區,藍天旅館,敦謙,租金,創價 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲根據實價登錄租賃揭露，業者今年2月與地主簽訂新租約，並以月租金120萬租下樓高3層的「1969藍天雀客飯店」。（圖／記者陳筱惠攝）

然而，「1969藍天飯店」復業不到5年，又遇到新冠肺炎疫情，且在國境解封、三級警戒等措施下，營運重創，過去曾一度傳出佳賀資產以接近3億元價格賣給昔日飯店大亨焦治國，但不久後敦謙國際集團證實收購旅店，並更名為「1969藍天雀客飯店」。

根據實價登錄租賃揭露，業者今年2月與地主簽訂新租約，並以月租金120萬租下樓高3層的「1969藍天雀客飯店」，租期共6年，且每2年上調4萬租金，最後2年租金將來到128萬元。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示：「該筆租賃交易全數登載於單一門牌，但根據使照存根資料，該旅宿的基地面積約450坪，總建坪超過800坪，租賃規模之大為中區少見。」

▲▼ 中區,危老,13期 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲該旅店位距台中車站不遠，往來柳川、宮原眼科、台中公園等景點也相當方便。（圖／記者陳筱惠攝）

陳定中說：「加上該旅店位處三面臨路的完整角地，與台中車站相距不遠，往來柳川、宮原眼科、台中公園等景點也相當方便，搭配疫後國內旅宿業迎來復甦，業者佈局態度積極，因而以每月120萬元的總月租，締造中區新高紀錄。」

值得一提的是，敦謙集團近來積極接手、改裝旅店，目前在台中已有17個據點，包括：永豐棧、永豐棧大墩店、永悅行旅、一中商圈風信子、逢甲鵲絲窩客等舊旅店，都在疫情期間被敦謙集團收購。

在地仲介沈政興則說：「目前台中除了敦謙集團外，遠雄遊憩旗下的悅樂旅店也在台中中區、北屯收購兩間舊飯店，連鎖旅館旅居文旅也在不久前吃下來馥品大飯店，新一代的集團在疫情中逆勢搶進，也讓旅宿業迎來一波換手潮。」

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關鍵字：台中旅館敦謙集團1969藍天雀客飯店中區租金

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